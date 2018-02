L'Escala enderroca part d'un edifici municipal perquè hi ha aluminosi

L'Ajuntament de l'Escala té previst enderrocar part de l'edifici de Can Masset, a la plaça de les Escoles, perquè té aluminosi. Aprofitant que es disposarà d'un solar en aquest lloc, es preveu poder-hi construir una nova biblioteca. L'Ajuntament licitarà en breu la redacció del projecte, que esperen que estigui enllestit abans de l'estiu.

Can Masset, amb baixos i tres plantes, està situat a la plaça de les Escoles. És un edifici municipal que acull diversos serveis. També hi ha el casal del jubilat Jardí del Pedró, les oficines de Protecció Civil i l'escola municipal de música, entre d'altres.

L'Ajuntament va comprar l'any passat el darrer edifici privat que encara no era municipal. Segons l'Ajuntament, hi ha una part més nova i en bones condicions, però una de més antiga. Aquí és on hi ha problemes d'aluminosi que obliguen a enderrocar-la. Això permetria alliberar espai que s'aprofitaria per preveure-hi una biblioteca. Can Masset se situa en un punt cèntric, al costat de l'escola Empúries i molt a prop de l'institut.



La biblioteca que es va construir va quedar petita i fa vuit anys va ser necessària una ampliació. En aquell moment es va debatre sobre la possibilitat de construir un edifici que permetia esquivar les limitacions que suposa la ubicació actual en un edifici a la plaça Víctor Català.

Un projecte anterior preveia l'opció d'ocupar un terreny al costat de l'església, però aquesta possibilitat xocava amb els plans municipals d'alliberar espais al voltant d'aquesta i la situació econòmica, amb un elevat endeutament municipal, tampoc aconsellaven fer front a una inversió més elevada.

Finalment, es va optar per ampliar la biblioteca allà mateix on era, passant d'ocupar una sola planta de l'edifici a les tres que té en l'actualutat.

La biblioteca municipal ha anat incrementant les seves activitats i necessitats i l'Ajuntament ha posat de manifest que per això es planteja ara que en els propers anys es tiri endavant el canvi d'ubicació.

Els plans municipals ja s'han comunicat al consell escolar, al consell assessor de cultura i patrimoni i als diferents grups municipals.



Pla director cultural

A banda d'això, també s'està redactant el pla director cultural que ha d'incloure un pla d'usos i necessitats dels equipaments culturals per a la població.