Una multireincident que acumula 37 antecedents està en cerca i captura

Una dona porta de corcoll la policia de la zona de Roses i Castelló d'Empúries. Es tracta d'una delinqüent multireincident que actua en aquesta àrea de l'Empordà però també ho ha fet en altres punts de la comarca. Fa uns cinc anys que es mou per la zona i la coneixen tant els Mossos d'Esquadra com les policies locals de l'entorn.

En aquests moments, té una ordre vigent de cerca i captura perquè no es va presentar davant del jutge quan aquest ho va requerir i, de fet, actualment compta amb un requeriment d'ingrés a presó tan bon punt se la trobi. Per ara, no es té notícia del seu parador i l'última és del mes de gener.

Aquesta compta amb un llarg historial delictiu. Es diu Salomé P.A., té 51 anys i el seu domicili no és fix. Bàsicament perquè, juntament amb un altre individu que també delinqueix, viuen on poden i com poden. Es dediquen a ocupar habitatges quan així ho necessiten.

L'última detenció de la dona va ser el 19 de gener per haver presumptament robat en un domicili d'Empuriabrava. Amb aquest arrest, ja compta amb 37 antecedents policials, 50 identificacions, 53 requeriments policials i actualment, un requeriment de cerca i captura, detenció i ingrés a presó.

A més dels antecedents, compta amb un problema freqüent en aquest tipus de delinqüents i és l'addicció a les drogues. Motiu pel qual també ha estat arrestada en diverses ocasions i també és una de les causes del seu modus vivendi.



Una mica de tot

Entre els seus delictes més habituals hi ha robatoris en domicilis, botigues, supermercats, vehicles, a gent d'edat avançada quan van pel carrer, entre altres.

Algun dels antecedents també és per robatori amb violència i intimidació. Una vegada se la va detenir fins i tot per robar a l'administració de loteries de Castelló d'Empúries. Va agafar els diners que estaven a dins d'un pot que es destinaven a la recaptació de fons per la lluita contra el càncer.