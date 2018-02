Des de fa una setmana llueix a la plaça Major de Vilafant el nou arbre que substitueix l'anterior, que va estar al mateix lloc més de cent anys. Prèviament, l'Ajuntament va fer una consulta popular per escollir quina espècie es plantava. Va guanyar el plàtan per majoria. Per celebrar el nou arbre de la llibertat es va fer una festa.