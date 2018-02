Sopant amb espelmes a Figueres

"Vivim al barri del Culubret i, dia sí dia també, ens quedem sense llum. Havíem estat un temps tranquils, però ara torna a passar-nos cada dia. Fa poc, ens va marxar a dos quarts de vuit del vespre i va tornar a les quatre de la matinada. Més de vuit hores, un rècord. Ara mateix, tornem a estar sense llum... ja et pots imaginar tot el que això representa, i amb aquesta fred! Viure així és inaguantable."

La crida la fa una veïna del Culubret, casada i amb dos fills. El seu home para taula amb la poca claror que desprenen les flames de dues espelmes, mentre el seu fill i ella preparen el sopar en la penombra de la cuina.

Tant ella com la resta de persones, que s'han prestat a donar testimoni del drama de viure sense electricitat, demanen que preservem la seva identitat. "No és la nostra intenció acusar ningú d'això que ens passa, només demanem que, a qui correspongui, atengui la nostra queixa i que ens doni una solució immediata", comenta un dels afectats.

En les cases del Culubret, aquells que pateixen d'una forma més severa les conseqüències de la falta de subministrament són els veïns de més edat.

Un ancià relata la trista experiència que va viure quan la seva dona es va posar molt malalta i van haver de fer venir una ambulància per traslladar-la a l'hospital: "Estava al pis de dalt i els tècnics sanitaris la van baixar com van poder, a les fosques i amb la tenebror d'unes llanternes. La imatge no se m'esborra del cap."



Amb totes les comoditats

Les famílies del barri del Culubret, com en qualsevol llar d'una ciutat com Figueres, disposen de tot tipus de comoditats domèstiques, aire condicionat, radiadors elèctrics i tot d'aparells que requereixen endolls per funcionar: la rentadora, l'escalfador d'aigua, la nevera, el congelador, el televisor, els equips informàtics i tants altres.

El llum s'apaga sense vacil·lar, de cop, i aleshores es veuen obligats a viure com els nostres avantpassats. "A vegades, quedem a les enfosques a les vuit del vespre i, què fas? Tens fred, estàs avorrit perquè no pots mirar la tele, i decideixes anar a dormir, que almenys et pots abrigar", lamenta un veí, i transmet un missatge desolador: "El que estem passant nosaltres és molt més greu del que pugui semblar. Qui no ho viu, no ho pot entendre."

Una veïna es queixa que sempre que truquen a la companyia elèctrica per comunicar que hi ha hagut una incidència els donen la mateixa resposta: "No ens consta." "No ens podem creure que no els consti. Ens sentim molt desemparats. Sort que, si truquem a la Guàrdia Urbana, sempre ve una patrulla, però, és clar, ells no fan que la llum torni", es plany l'afectada.

La veïna que feia la crida inicial comenta com li influeix la negror nocturna en l'estat d'ànim. "Tot i que les apagades ens provoquen, més aviat, angoixa i mal humor, hi ha dies que, fins i tot, ens ho prenem una mica bé i animem els nens a treure els jocs de taula, per jugar a la llum de les espelmes", explica.

Sopar fora per menjar calent

Hi ha una parella jove que, un cop ha acabat la seva jornada laboral, se'n va cap a casa i, si no hi ha llum, ni tan sols hi entren: "Tot sovint, anem a sopar fora, per poder menjar calent. No podem fer servir la vitro i l'única alternativa que ens queda és menjar embotits, que també en mengem de tant en tant, però a l'hivern ve més de gust que el sopar sigui calent."

Aquests joves defineixen com a "desesperant" trobar-se mirant la televisió o llegint o escoltant música i que, de sobte, hagin d'interrompre tot allò que estan fent perquè res no funciona. "Sempre tenim espelmes, llumins, llanternes i piles a mà, perquè mai no saps quan et sorprendrà el pròxim tall", sospiren.

Al barri del Culubret, ningú no surt al carrer sense una lot a la butxaca o a la bossa de mà. En hores nocturnes, quan els fanals estan encesos, la il·luminació és enèrgica i potent. Però, si la xarxa elèctrica cau, l'obscuritat és tan espessa que provoca una sensació d'inseguretat inquietant. "Sé que semblo un miner, però posar-me la llanterna al cap em fa sentir més tranquil", somriu un avi mentre ens mostra l'artefacte. El seu rostre, però, agafa de nou un posat seriós quan reclama "una explicació als responsables del problema i també una solució".

"No és just que vivint en l'època que vivim i pagant les factures de la companyia elèctrica ens continuïn tallant la llum." La conclusió és unànime entre els veïns d'un barri que es troba ben bé al costat de la macroil·luminada estació de l'AVE. La situació no és nova, fa quatre anys que dura.

Un grup electrogen per garantir el subministrament

Aquest veí, fart dels talls de llum, va decidir fer una inversió en un grup electrogen que li garanteix una sortida de corrent estable, per a l'ús de tots els seus aparells elèctrics. "Vaig comprar el generador principalment per no passar fred a l'hivern, perquè la meva sogra, que viu amb nosaltres, és gran i ens estimem més que la calefacció estigui funcionant", explica l'home, mentre ens mostra l'aparell.

El frau d'un any a Figueres, un mes al municipi de Lladó

Endesa és l'empresa responsable que arribi el corrent elèctric a tots els punts, públics i privats, a través del seu cablejat, de mantenir-lo i de garantir el bon funcionament de la xarxa de distribució. Però a l'hora d'exposar-li el drama dels talls de llum al barri del Culubret de Figueres, l'empresa es presenta com una víctima més, en aquest cas del frau elèctric.

Fonts de la companyia lamenten el greuge que afecta els veïns del Culubret que tenen els comptadors regularitzats i paguen cada mes la factura de la llum. Però també diuen que els talls de llum són culpa de les punxades il·legals d'escomeses, "una activitat que està perjudicant els veïns que són legals, perquè les línies estan sobresaturades".

Aquesta problemàtica no afecta només Figueres, sinó que és generalitzada a tot Catalunya. " El 2017 vam obrir 34.000 expedients per frau elèctric a Catalunya, 261 dels quals corresponen al terme municipal de Figueres. Això vol dir que es donen 93 casos al dia arreu del país i gairebé un al dia a Figueres", ha explicat un portaveu d'Endesa.



3,8 GWh (Gigavats-hora)

L'energia defraudada és molta o poca? Les xifres són explícites: els 261 casos de frau elèctric registrats el 2017 a Figueres equivalen a un consum de 3,8 GWh (Gigavats-hora), que és el que consumeix cada mes un municipi d'uns 770 habitants. Per tant, un any de frau és el mateix que gasten de llum durant un mes pobles com Lladó, Ventalló o Sant Miquel de Fluvià, que ronden els 770 habitants.

Tècnics d'Endesa, juntament amb agents de la Guàrdia Urbana i de Mossos d'Esquadra, realitzen intervencions contra el frau elèctric, de forma periòdica, principalment en els barris del Culubret i de Sant Joan. El portaveu d'Endesa remarca que, davant el buit legal que existeix per erradicar el frau elèctric, la lluita de l'empresa es basa a aconseguir uns objectius molt clars: "La seguretat cap a les persones i la seguretat cap als béns immobles". "Pensa que punxar una escomesa, i a vegades es fan veritables nyaps, pot donar lloc a curtcircuits", anota.



UN APUNT

Estudiar, fer els deures o llegir en males condicions: Els joves que viuen al barri del Culubret i que estudien a l'escola o a l'institut pateixen un greuge comparatiu en relació amb els companys que resideixen en alguna altra zona de la ciutat. Els talls de llum, que sobrevenen quan menys s'ho esperen, en ple hivern, quan a les 6 ja fosqueja, els impedeixen fer els deures, llegir o estudiar en unes condicions que els permeti potenciar el seu rendiment. I ja no només es troben amb la poca visibilitat que genera una espelma o una llanterna sobre els apunts i els llibres, són nens i joves que sovint es veuen privats de fer ús d'aparells electrònics i informàtics, eines fonamentals en l'educació d'avui.