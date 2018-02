Figueres ja té quatre carrils d'entrada

La transformació de l'accés a Figueres per la C-260 és a punt de completar-se. Les obres de desdoblament de la carretera al seu pas per Vilatenim encaren la recta final i només hi ha pendent els acabats finals com ara els treballs d'embelliment i les senyalitzacions. Les obres van començar fa dos anys.

Els quatre carrils del tronc central de la C-260 ja són una realitat i un cop es reobri al trànsit permetran una major fluïdesa, especialment durant els mesos d'estiu i la temporada turística. El tram es troba en un estat molt avançat amb les mitjanes ja col·locades i el tronc central, laterals i voreres enllestits.

La pavimentació ha pràcticament acabat, a l'espera d'una última actuació prèvia a l'obertura. Els treballs se centren ara en els detalls finals com la jardineria o la senyalització. Ahir els operaris plantaven la filera d'arbres amb què s'embellirà la mitjana de separació entre els carrils laterals d'accés als negocis i el tronc central.

La finalització dels carrils més propers als establiments han permès la seva obertura al trànsit per traslladar l'activitat als quatre carrils principals, però la separació amb tanques entre les obres i la circulació encara es manté.

També s'han col·locat els panells amb direccions sentit Figueres, mentre que encara resta pendent la instal·lació de la senyalització en sentit Roses. En les properes setmanes també es pintarà la senyalització horitzontal i la separació dels carrils.



Dos nous vials

També s'està treballant en dos més vials: el sud i el nord. El primer, que s'ha anat executat alhora que el desdoblament principal, discorre paral·lel a la C-260 i proper al riu Manol. És el que permetrà connectar directament Figueres amb Vilatenim sense haver de passar per l'enllaç actual de la N-II i desemboca a la zona industrial del Firal. En aquest cas però, malgrat que la rotonda de la part inicial i el pas per sota l'N-II (preparat per un futurible i hipotètic desdoblament) ja s'han executat, l'accés encara està restringit.

Tot i això es troba en un estadi força més avançat que el vial nord, en aquest cas paral·lel a l'N-II i que permetrà donar continuïtat a la calçada lateral del desdoblament fins al camí vell de Vilatenim. El carril ja va prenent forma però encara es troba en un estadi molt inicial.

La passera ha sigut una de les primeres instal·lacions que s'han completat i que ja s'ha començat a utilitzar. Es tracta d'un pont per a vianants que facilita l'accés a banda i banda de la carretera, on hi ha nombrosos establiments. Fa un mes, tot i estar acabada no es permetria el seu accés. Ara ja està en funcionament. El desdoblament ha tardat vint anys en materialitzar-se i ha costat prop de 17 milions d'euros, dels quals 8,9 s'han invertit en pagar les indemnitzacions als propietaris als quals se'ls han expropiat propietats.

Aquest era l'únic tram de la carretera que uneix Roses i Figueres pendent de desdoblar.