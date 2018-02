La Guàrdia Urbana de Figueres troba «in fraganti» un operari punxant llum il·legalment

La Guàrdia Urbana de Figueres ha posat al descobert un operari d'una empresa subcontractada d'Endesa, que, presumptament, va punxar il·legalment un comptador de llums, en un edifici del car­rer Caserna.

L'home va ser enxampat in fraganti el 8 de febrer, quan els agents van sospitar d'un possible cas de frau elèctric en aquest immoble. En trobar la porta oberta, van poder veure que en l'habitació dels quadres de comptadors hi havia dues persones, l'inquilí d'un dels pisos i l'operari tècnic, vestit amb roba amb l'anagrama d'Endesa i carnet professional, tot i que treballa per a una empresa subcontractada, amb seu a Palamós.

"En un primer moment, l'operari va dir als policies de la patrulla que es trobava realitzant una feina per encàrrec d'Endesa, però els agents van desconfiar i van fer una gestió amb tècnics oficials de la companyia elèctrica, els quals no tenien constància de la intervenció", han explicat fonts municipals.

Aleshores, els policies van constatar que el pis on resideix la persona que acompanyava l'operari no disposa de comptador de llum, però, curiosament, hi havia llum a l'habitatge per mitjà d'una connexió directa realitzada des de la xarxa.

Segons les mateixes fonts, l'operari va acabar admetent que aquella connexió l'havia fet ell, per encàrrec de l'inquilí i a canvi de diners. Ell mateix va manifestar, més tard, que havia posat en coneixement de la seva empresa els fets i que li havien dit que li obririen un expedient disciplinari.

L'Ajuntament de Figueres també ha iniciat accions legals contra l'operari, que dos dies després dels fets va ser citat per prendre-li declaració, amb presència d'un advocat, per un suposat delicte lleu de defraudació de fluid elèctric.

Tècnics de la companyia elèctrica, que van inspeccionar l'immoble l'endemà, van certificar que es tractava de frau perquè hi ha un pis connectat a la xarxa sense comptador.

La Policia Local de Palamós, per encàrrec de la Guàrdia Urbana de Figueres, va prendre declaració a responsables de l'empresa subcontractada per Endesa, que, segons fonts autoritzades, han acreditat que havien enviat un operari per tal de fer una adequació en el quadre de llum, però que no és el que finalment va acabar fent.

Les mateixes fonts han explicat que també ha parlat l'inquilí del pis, el qual assegura que va fer gestions amb Endesa per tal de fer contracte i disposar de comptador. Segons ha dit, Endesa no li va poder posar comptador perquè faltava adequar el quadre de llums i que aquest treball l'havia de contractar a un electricista pel seu compte. En cap cas, però, l'operari podia fer una connexió directa del quadre de llums, sense comptador, per tal que aquesta persona disposés de llum al seu pis.

La Guàrdia Urbana ha obert diligències contra l'operari.