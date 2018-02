Entrada voluntària el primer dia de la Passió de Sant Climent

Els organitzadors de la Passió de Sant Climent Sescebes, amb 41 anys d'història, han decidit introduir canvis amb l'objectiu de captar més públic. A banda dels canvis que es fan cada any per a renovar l'espectacle, s'han introduít modificacions en aspectes com el preu de l'entrada. El primer dia no es pagarà, es farà una aportació voluntària en acabar, i per a la resta de funcions hi ha preus familiars.

Així, l'entrada general serà de 8 euros, amb gratuïtat per als menors de 8 anys, i descomptes per els que tenen entre 8 i 14 anys que pagaran quatre euros; els jubilats, sis euros, o els grups a partir de deu persones que també pagaran sis euros.

Una nova junta presidida per Ivan Morilla treballa des de fa gairebé un any per a rellançar l'espectacle i captar més públic per Setmana Santa. La direcció de la vuitantena de persones que hi participen va a càrrec d'Ernest Ollero. Hi haurà canvis en el repartiment i en el guió.

Les representacions seran el 25 i 30 de març, i l'1 d'abril a l'escenari de l'Horta d'en Cusí, a les sis de la tarda.