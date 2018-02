Enxampen un operari quan punxava la llum il·legalment

La Guàrdia Urbana de Figueres va descobrir in fraganti un treballador d'una empresa subcontractada d'Endesa que hauria punxat il·legalment un comptador en un edifici del carrer Caserna, segons ha avançat el Setmanari Empordà, del mateix grup editor que Diari de Girona.

Els fets van passar el 8 de febrer, quan agents de la Guàrdia Urbana van trobar a l'habitació dels quadres de comptadors de l'edifici dues persones, un veí i un operari. El treballador duia el carnet professional i el distintiu d'Endesa a la roba. Treballaria per a una empresa subcontractada per la companyia elèctrica amb seu a Palamós, segons el rotatiu.

Els agents van desconfiar que l'operari estigués fent una feina per encàrrec d'Endesa, tal com els va explicar ell mateix. Van contrastar-ho amb tècnics oficials de la companyia però van assegurar no tenir constància de la intervenció. De fet, l'habitatge de l'inquilí estava connectat directament a la xarxa i no tenia comptador. El mateix operari va acabar admetent que la connexió l'havia fet ell per encàrrec del veí a canvi de diners. L'empresa per a la qual treballa li ha obert un expedient disciplinari i la Guàrdia Urbana de Figueres ha obert diligències contra el treballador per un suposat delicte lleu de frau de fluid elèctric.

Per altra banda, però, el veí diu haver fet gestions amb Endesa per disposar d'un comptador però que necessitava adequar el quadre de llums, una tasca que havia de contactar un electricista. El que no podia fer l'operari era connectar l'habitatge directament al quadre de llums per tenir electricitat sense comptador.

Fa un any, en el context del macrooperatiu policial del barri de Sant de Joan de Figueres, ja es va assenyalar un treballador de la companyia Endesa que assessorava sobre com punxar la llum. Es tracta de l'operatiu que va desmantellar una gran organització de cultiu i tràfic de marihuana a l'Empordà amb seu a Figueres.