L'Exèrcit anuncia per avui maniobres militars a peu i en vehicles a quatre poblacions

L'Exèrcit s'espera que avui torni a fer maniobres per poblacions gironines. El Ministeri de Defensa ha informat als ajuntaments de l'Armentera, Bàscara, Viladamat i Saus-Camallera-Llampaies que «realitzarà moviments a peu i en vehicle dins el terme municipal de la seva localitat». Ahir al vespre veïns dels pobles es van concentrar davant l'Ajuntament de Viladamant com a rebuig a les maniobres.

L'avís va arribar per part del Coronel Comandant Militar de la Província de Girona, Javier Rodríguez de Labra, amb data 26 de febrer.

«Pels valors de la pau, contra la legitimació de la violència i exaltació militar, i contra les provocacions». Amb aquest lema es van concentrar ahir al vespre com a mostra de rebuig a les maniobres militars veïns de les poblacions.

L'Exèrcit realitza cada setmana entrenaments de tir des de la base militar de Sant Climent Sescebes de les quals informen els ajuntaments des dels canals municipals. Però responables de la base ja van afirmar l'any passat, arran de la polèmica per anteriors maniobres, que el programa d'instrucció i ensinistrament obliga a vegades a sortir dels equipaments militars.

S'han vist sorpresos per maniobres militars els veïns de diverses poblacions en els darrers mesos com Sant Climent, Serinyà o Llers, algunes amb dates molt properes a l'11 de setembre. A més, Girona i Celrà van protestar a principi de l'any passat per altres maniobres.