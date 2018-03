Ensenyament impulsa la redacció del projecte per ubicar l'escola Carme Guasch a l'antiga presó de Figueres

El Departament d'Ensenyament impulsarà en els propers mesos la redacció del projecte per ubicar l'escola Carme Guasch –que actualment està en mòduls prefabricats- a l'antiga presó de Figueres. L'Ajuntament de la ciutat serà qui finançarà el cost d'aquesta actuació (amb un pressupost de 325.000 euros) i de la rehabilitació de les dependències del centre penitenciari. El director general de Centres Públics del Departament, Antoni Massegú, ha assegurat que es tracta del "tret de sortida" per a una nova escola que "fa molta falta". Massegú ha dit també que la comunitat educativa participarà en el procés per definir els diferents espais que tindrà el nou centre.

El que se sap però és que els escolars s'ubicaran en edificis de nova construcció als terrenys adjacents a la presó i que l'interior es rehabilitarà per fer-hi zones comunes. El consistori, per la seva banda, haurà de fer una modificació del planejament perquè part dels terrenys estan qualificats com a zona verda. Precisament, el ple d'avui aprovarà la creació d'una comissió de seguiment que vetllarà perquè tot el procés es faci amb garanties.