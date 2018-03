El temporal amb onades de fins a 8,5 metres causa els primers danys al litoral

El temporal de llevant està causant danys a diversos indrets del litoral de la Costa Brava. Algunes de les incidències més destacades s'han produït a l'Alt Empordà. Per exemprle, a l'Escala s'han aixecat lloses de formigó al front marítim recentment reformat i a Port de la Selva han restringit el pas a alguns tram del camí de ronda.



Al cap de Begur a les cinc de la matinada hi ha hagut una onada màxima de 8,75 metres d'altura, i a les vuit del matí se situava en 7,66 metres, segons dades de Ports de l'Estat.



El Servei Meteorològic de Catalunya alerta de perill alt per l'estat del mar a tot el litoral gironí -especialment a l'Alt i Baix Empordà- pel risc d'onades que poden superar els quatre metres. A més, hi ha una notable mar de fons de component est.



Al mateix temps, Protecció Civil ha activat aquest migdia també l´alerta del Pla Especial d´Emergències per Inundacions a Catalunya Inuncat per fort onatge davant algunes inundacions locals a la meitat nord del litoral i la previsió que el temporal de mar s'allargarà fins aquest divendres a la tarda tot i que a partir d'aquest vespre serà menys intens.



Davant el temporal de mar, Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al front marítim a causa del fort onatge i ha remarcat que es respectin els tancaments dels accessos al litoral que es facin amb caràcter preventiu per seguretat.





?? Llevantada a l'Escala (vídeo de Narcís Corbera Fauria) pic.twitter.com/bdbCavZ8lH — Diari de Girona (@DiarideGirona) 1 de marzo de 2018



?? Efectes de la llevantada al Port de Llançà (vídeo cedit pel CN Llançà) pic.twitter.com/2s45G1IkrW — Diari de Girona (@DiarideGirona) 1 de marzo de 2018



Josep Puig

ACN

Durant la nit i primera hora del matí el temporal ha començat a deixar les primeres imatges de danys.A l'Escala, a la Punta, un espai recentment reformat del litoral es podien veure parts dels blocs de formigó aixecats per la força de les onades entre la Platja i el Port d'en Perris.En aquest vídeo també es mostra la força de l'onatge a ColeraA Llançà, l'onatge també s'ha colat als vials més propers a la zona costanera, com mostra aquest vídeo cedit pel CN Llançà.A Portbou, la força del mar ha arrossegat els còdols de la platja fins al passeig. I a Cadaqués també està danyant part del passeig aixecant trossets del mur litoral, segons Ràdio Cap de Creus. L'accés al passeig i al port està restringit.A Port de la Selva l'aigua del mar inunda part del passeig. La Policia Local, per precaució, ha tancat el pas a alguns trams del camí de ronda.A aquest punt de la Costa Brava Nord el fort temporal deixa espectaculars imatges de la llevantada.L'Estartit no ha estat exempt dels efectes de la llevantada.A la Selva, a Blanes, el temporal també ha arribat amb força. La llevantada ha afectat de ple al Passeig Marítim. Les onades han començat de matinada i han engolit tota la zona de platja fins arribar a alguns vials propers. Per tal d'evitar més danys, tècnics municipals estan construint un mur de sorra que eviti que les onades segueixen arribant fins a la zona urbanitzada. Arran de la situació, s'ha tancat momentàniament l'aparcament subterrani. La Policia Local ha tallat alguns accessos arran de mar, com el de Sa Palomera, i ha canviat d'ubicació una parada d'autobús.Des de Protecció Civil alerten dels riscos d'apropar-se al litoral