Empúries i St. Pere de Rodes impulsen el creixement de la Ruta del Vi DO Empordà

L'adhesió del jaciment arqueològic d'Empúries i el conjunt monàstic de Sant Pere de Rodes han fet incrementar de manera destacada el nombre de turistes que visiten la Ruta del Vi DO Empordà. Segons les dades del Patronat de Turisme, el 2017 hi van accedir 372.921 enoturistes, un 70,3% més respecte l'any anterior. La principal raó és que aquests dos atractius culturals s'han sumat a la ruta i han permès incrementar el nombre total de visitants. Pel què fa als cellers, han rebut 50.297 possibles clients, un creixement de prop de 3.000 persones respecte el 2016. Del global d'enoturistes, un 62% provenen de Catalunya i la resta són estrangers. Per tal de potenciar aquesta Ruta del Vi, el Patronat ha previst fer campanyes de promoció a Catalunya, la Gran Bretanya, els Estats Units i els països nòrdics.

La Ruta del VI DO Empordà aglutina un centenar d'empreses i entitats que treballen conjuntament per difondre l'enoturisme a la Costa Brava. Les estadístiques assenyalen que el gruix dels visitants es concentren en els tres mesos d'estiu, quan hi ha més visitants a la Costa Brava.

Un total de 27 cellers participen d'aquesta Ruta del Vi. El nombre de visitants ha crescut un 6,22% respecte el 2016. En total, hi ha passat 50.297 persones. El cost mitjà de les visites va ser d'11 euros mentre que la despesa mitjana va ser del doble. El gruix d'aquest creixement superior al 70% s'explica doncs perquè Empúries i Sant Pere de Rodes han passat a formar part de la proposta enoturística. També la integren el Museu del Castell de Peralada, el Gran Recosind i el Museu del Suro de Palafrugell.

Entre les propostes de promoció que prepara el Patronat de Turisme per a aquest any hi ha un dinar 'sensorial' a Londres per agències especialitzades i periodistes, la promoció al Copenhagen Food Festival o la Mostra de Vins i Caves de Catalunya de Barcelona. Aquest any, a més, el Vivid arribarà a la cinquena edició i durant el mes d'abril transformarà l'Empordà en el centre de l'enoturisme a Catalunya.