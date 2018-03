L'Ajuntament de Figueres pagarà 72.000 euros al Festival del Circ

El Festival del Circ encara és tema de debat a Figueres i, malgrat que va marxar de la ciutat, el ple va aprovar ahir en una sessió crispada el pagament de 72.672 euros a la Circus Art Foundation. Es tracta d'una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat que el consistori donarà al promotor del festival, Genís Matabosch, fruit d'un acord entre el govern figuerenc i el mateix Matabosch.

La transacció es va aprovar amb 12 vots a favor (PDeCAT, PSC, Cs, PP i el no adscrit Diego Borrego) i 9 en contra (ERC, CUP, CExF i els no adscrits Manuel Toro i Núria Galimany). L'Ajuntament ha rebut aquest 2018 la totalitat de l'ingrés per part de la Generalitat corresponent al Festival celebrat el febrer del 2017 i el ple d'ahir havia d'aprovar una modificació de crèdit per fer arribar els 72.000 euros a Matabosch. «És una qüestió tècnica i de voluntat», deia l'alcaldessa Marta Felip.

De fet, la transferència no fa referència a la liquidació de cap deute pendent en sí mateix, sinó que correspon a un acord previ amb el govern de Marta Felip. Així, els 72.000 euros se sumaran als 133.000 que les administracions (tant Ajuntament com Diputació) ja havien invertit en la celebració del Festival del Circ a Figueres.

A gran part de l'oposició no va agradar la proposta de transferir els diners «a un tercer», però Felip va insistir en el sentit finalista de la subvenció: «la Generalitat ens la va donar per al Festival del Circ i ha de ser per al Festival del Circ», incidia. En el ple hi van haver divergències sobre el caràcter finalista de l'ajuda i qui n'havia de ser el destinatari.

Una de les veus més crítiques va ser el regidor no adscrit Manel Toro, que va posar de manifest que el relat no coincidia amb la descripció de la subvenció. «L'ajuda és en concepte de despeses relacionades amb la neteja i la Guàrdia Urbana», una subvenció que s'ha atorgat, segons Toro, per compensar els costos municipals derivats de l'espectacle.

Des de la mateixa línia, la CUP va insistir en el caràcter polític de la decisió i va carregar durament contra el Festival del Circ. «Ens neguem a continuar subvencionant aquesta activitat», deia Toni Garcia. També Compromís d'Esquerres va recriminar que s'hagués ocultat informació i va insistir en l'opacitat a l'hora d'informar del cost real del Festival.

En canvi, per al PSC el posicionament no era tant clar: «l'Ajuntament ha de fer honor als seus compromisos, voldriem que s'invertís en altres conceptes però ens costa no destinar-ho al circ», deia Pere Casellas.

Finalment la transferència es va aprovar i el pagament dels 72.000 coincideix amb el primer any en què Figueres no ha estat la seu de l'esdeveniment. La setena edició del Festival d'enguany s'ha celebrat per primera vegada a Girona, després de sis anys a la capital de l'Alt Empordà. El principal motiu que va al·legar Matabosch per marxar va ser la forta tramuntana. Però la renúncia a Figueres es va fer després que la partida per a l'estudi del projecte del Museu del Circ es convertís en la moneda de canvi per aprovar el pressupost del 2017. La partida es va acabar sacrificant i tres mesos després es feia públic que el certamen abandonava la ciutat.