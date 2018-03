Comencen a tancar negocis del carrer de la Jonquera per les obres

Les obres del carrer de la Jonquera de Figueres van començar a principis d'aquesta setmana i, tal com havien alertat els comerciants, ja han començat a patir els estralls de la reurbanització. Alguns locals han tancat i d'altres, que havien de reobrir per aprofitar la Setmana Santa, no ho faran. L'Ajuntament havia anunciat al gener que les obres s'aturarien durant l'estiu per no perjudicar els comerços.

Bars com el Plag Cafè ja han abaixat la persiana a l'espera que «avanci l'obra». Així ho indica un cartell penjat a la porta de l'establiment. La seva propietària lamenta que l'Ajuntament no hagi acceptat la calendarització que van presentar signada la vintena de negocis. «Espero tenir menys pèrdues amb el local tancat, que no pas obert mentre al carrer hi fan les obres», diu.

D'altres havien aprofitat per tancar durant l'hivern i preveien reobrir amb l'arribada de la primvera, la Setmana Santa i els turistes. És per exemple el cas del restaurant España, que de moment continuarà tancat. Uns han hagut d'avançar l'horari de tancament de les 8 del vespre a les 6 de la tarda. Asseguren que no hi haurà noves contractacions, tal com solia passar els mesos turístics, i de moment ja hi ha cinc persones com a mínim afectades per un ERO per la no obertura de negocis.

També carreguen contra l'Ajuntament per l'estret marge en què se'ls va comunicar el canvi de programació en les obres. Els comerciants, però, estan estudiant mesures legals per danys i perjudicis. «Ha prevalgut l'interès de l'Ajuntament per sobre dels perjudicis dels comerciants. Les pèrdues econòmiques seran majors que la subvenció de la Generalitat (d'uns 270.000)», diuen.



A l'inrevés

Decepció i indignació a parts iguals. Els 21 negocis del tram per a vianants havien demanat a l'Ajuntament que els treballs d'aquesta zona de carrer s'executessin durant la tardor, un cop hagués passat la temporada turística. Proposaven, així, que entre febrer i juny les obres es fessin en el tram baix entre el carrer Muralla i plaça Isabel II, s'aturessin durant l'estiu i es retirés la maquinària i que a l'octubre es tornessin a reprendre fins la plaça de l'Ajuntament. Finalment, però, l'execució es durà a terme a l'inrevés del que proposaven els comerciants en considerar que així s'agilitzarien.

I és que les obres s'emmarquen en el Pla de Barris, que compta amb una subvenció del 50% del cost per part de la Generalitat que expira a finals d'any.

Amb un cost de 544.469 euros, (prop de 270.000 els pagarà el Govern català) es transformarà en una plataforma única amb pedra natural, la mateixa pavimentació que hi ha al carrer de la Muralla, la plaça de les Patates i la plaça de l'Ajuntament. També es renovaran els serveis d'aigua i clavegueram, se soterraran les línies de telefonia i es renovarà el mobiliari urbà.

El calendari d'obres és «ambiciós». Preveu que els treballs finalitzin el 30 d'octubre repartits en dues fases, el primer tram del carrer Jonquera, des de la plaça de l'Ajuntament fins al carrer Muralla, es realitzarà entre el 26 de febrer i el 30 de juny per estar enllestit per a la temporada d'estiu, i en el tram entre el carrer Muralla i la plaça Isabel II s'hi actuarà entre el 3 d'abril i el 30 d'octubre.