Las Vegas estrenarà «Miss Dalí» en un mes

Figueres donarà una segona oportunitat al cinema Las Vegas, que tornarà a obrir al públic el pròxim 6 d'abril amb l'estrena de la pel·lícula Miss Dalí, rodada a la capital de l'Alt Empordà i Cadaqués i centrada en la figura de la germana del pintor, Anna Maria Dalí.

Fa mesos que es treballa en la rehabilitació del cinema ubicat al cèntric carrer Sant Pau de Figueres i, a un mes per a l'estrena a Espanya del film, ja s'han col·locat les 450 butaques de la sala principal a la planta baixa. Resta pendent encara la instal·lació dels seients de les tres sales de la planta superior, amb un aforament més reduït (de 170, 100 i 80 seients). La decoració serà vintage per fer honor al seu passat i es conservarà el nom. També falta la col·locació del cortinatge i altres acabats.

D'aquí a un mes, la ciutat viurà una doble estrena. D'una banda, la projecció de Miss Dalí, però l'expectativa també se centrarà en el cinema recentment renovat. Els figuerencs recuperaran un dels equipaments més emblemàtics de la ciutat des que es va inaugurar el 1964, convertint-se en el cinema més gran de la província, amb capacitat per a més de mil persones.

«Las Vegas obrirà el 6 d'abril encara que s'hagi de treballar dia i nit, és una realitat i ja no es pot anar enrere», diuen fonts properes a Ventura Pons. El cineasta ha llogat el local i n'està impulsant la rehabilitació amb l'objectiu de dedicar-lo a la projecció de pel·lícules en català i en versió original subtitulada. Segueix el mateix model amb què ja va impulsar els Cinemes Texas a Barcelona o l'Albatros de València, rebatejat com Albatexas.

L'estrena de Miss Dalí reunirà a Figueres l'elenc principal del film, com ara les britàniques Claire Bloom i Siân Phillips o els catalans Josep Maria Pou i Joan Pera. La première mundial, però, serà el proper 13 de març a Mèxic durant el Festival Internacional de cinema de Guadalajara.

L'emblemàtic cinema Las Vegas va obrir ara fa cinquanta-quatre anys i va fer l'última projecció el 2000. Quatre anys més tard s'anunciava el tancament definitiu, convertint-se en l'última sala que desapareixia del centre de la ciutat, coincidint amb l'aparició a la zona del recinte Firal dels anomenats «multicinemes».



Conveni a cop de decret

Pons va conèixer el cinema Las Vegas l'any passat, quan aleshores es trobava en un estat deteriorat després de disset anys tancat. Aprofitant la seva estada a Figueres durant el rodatge de Miss Dalí, l'Ajuntament li havia parlat del cinema, van organitzar una visita i poc després ja l'havia llogat.

El consistori preveu invertir 350.000 euros en les obres i ja al novembre es va aprovar una reserva de 200.000 euros. El conveni regularà els usos i l'aportació de l'Ajuntament, un document que ja es va aprovar per decret de l'Alcaldia el passat 28 de febrer i del qual es donarà compte en la junta de govern de demà.

Una de les condicions que podria incloure el document, tal com s'havia apuntat anteriorment, és l'opció de compra per part de l'Ajuntament, amb la previsió que sigui Pons qui el gestioni. La resta de grups, però, l'hauran de ratificar en el proper ple però part de l'oposició no veu amb bons ulls l'aportació de fons públics en un equipament privat.