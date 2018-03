Rescaten un home després d'accidentar-se mentre feia parapent al Coll del Mosquit del Port de la Selva

Els Bombers han rescatat un home que va quedar malferit a la pelvis després d'accidentar-se mentre feia parapent al Port de la Selva (Alt Empordà). Tot plegat va passar aquest dissabte a dos quarts de set de la tarda, a la zona coneguda com el Coll del mosquit.

La víctima va topar amb una paret després de tenir problemes durant la maniobra d'enlairament. De fet, només va arribar a recórrer uns 25 metres abans d'estavellar-se.

Com a conseqüència de la topada el pilot va rebre un cop a la cara i un altre a la pelvis. De seguida uns companys de l'home van avisar als equips d'emergència. Un cop van arribar els Bombers van comprovar que la zona era de difícil accés i van decidir anar fins al lloc a peu.

De fet, el cos va activar el Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE) i el Grup d'Emergències Mèdiques (GEM) per tal d'assistir la víctima. Malgrat que es va valorar l'opció de fer el rescat amb helicòpter es va acabar desestimant ja que no hi havia prou llum per tal de poder fer el trasllat a l'hospital.

La maniobra per evacuar l'accidentat es va fer inicialment amb cordes fins a la zona on estaven el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) que el va traslladar a l'Hospital Josep Trueta de Girona on va quedar ingressat. Fins a la zona també es van desplaçar dues dotacions de Mossos d'Esquadra.