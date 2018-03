Més creuers i de luxe, a Roses

Sis mesos de creuers tindrà Roses el proper estiu. Continuaran havent de fondejar a la badia perquè pel calat no poden entrar al port. Mentre això no es resolgui, Ports i l'Ajuntament han previst algunes millores a la zona d'arribada. Si la temporada prevista es compleix, multiplicarà per quatre el nombre de passatgers i per tres el d'escales, assolint de nou un rècord. A més, el 60% seran vaixells de luxe.

Per aquesta propera temporada ja hi ha tancades les escales. Al port rosinc seran 9.500 passatgers en 13 creuers. Començaran a arribar el 6 de maig amb l'escala del creuer Saga Pearl II i acabarà el 24 d'octubre amb el Serenissima. Dels vaixells que arribaran al port, un 60% seran companyistes considerades de luxe i la resta, de navilieres estàndard.

Es considera que això genera un millor impacte sobre l'economia de la zona per l'alt poder adquisitiu dels turistes.

Per a Ports de la Generalitat és important que els creueristes que vindran a Roses i Palamós ja no trien Barcelona com a primera opció sinó els municipis de la demarcació de Girona.

A la zona on arriben els tenders –els petits vaixells amb els que es traslladen els passatgers des del creuer fins al port–, hi haurà una estructura de fusta permanent durant l'estiu per atendre millor els creueristes, ha informat l'Ajuntament. És una de les millores que farà Ports a la zona d'arribada.

El sistema genera únicament inconvenients si hi ha temporal perquè, malgrat la calma de la badia, el trasllat en els tenders és més incòmode per als creueristes.

L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, ja ha demanat en més d'una ocasió que es construeixi una infraestructura al port que permeti que hi atraquin els vaixells, però mentre això no sigui possible fondejaran a la badia i, tal com es va parlar en una reunió recent al port rosinc, es continua apostant per la població com un dels ports de creuers gironins de la Costa Brava al costat de Palamós.

Els dos ports es promocionen junts des de la Generalitat, les Cambres de Comerç de Palamós i Girona i el Patronat de Turisme de la Costa Brava. La setmana vinent estaran, del 5 al 8 de març, a la fira més important del món del sector de creuers, la Seatrade Cruise Global, a Florida, i a la fira Seatrede Med de Portugal.