El fals metge que va exercir a l'hospital de Figueres s'enfronta a 3 anys de presó

L'Institut Català de la Salut (ICS) i el Col·legi de Metges de Girona demanen 3 anys de presó per a Víctor Manuel Yeste, l'home que va exercir durant sis mesos com a metge a l'Hospital de Figueres sense tenir cap titulació. Tant ells com la Fiscalia, que demana 2 anys de presó, l'acusen d'intrusisme professional. La causa està pendent que es fixi data per al judici oral. El cas es va destapar el mes de maig de 2016 quan la Guàrdia Civil va detenir Yeste, que durant el temps que va estar al centre hospitalari va treballar al Punt d'Atenció Continuada, on s'atenen urgències durant les nits i els caps de setmana. L'home, que hauria estudiat com a mínim fins a quart curs de Medicina, també va exercir com a professor a la facultat de Fisioteràpia de València de manera irregular. A més, va ser detingut en dues ocasions més per tenir l'expedient fals mentre feia el MIR i per instal·lar càmeres als lavabos de dones de l'hospital general de Castelló.

El cas es va destapar fa gairebé dos anys quan la Guàrdia Civil va detenir Víctor Manuel Yeste al centre hospitalari. No era la primera vegada que se'l detenia. La policia ho havia fet en almenys dues ocasions entre el 2011 i el 2013. El primer cop va ser arrestat per tenir un expedient mèdic fals mentre feia el MIR en un hospital de Dènia (Alcant). Dos anys abans, al març de 2011, el van detenir per, presumptament, haver instal·lat càmeres als lavabos de dones de l'hospital general de Castelló. La seva parella sentimental va denunciar-lo en trobar part de les gravacions.

Mentre va exercir a l'hospital de Figueres, va treballar al Punt d'Atenció Continuada (PAC) contractat per l'ICS. En aquest equipament s'atenen urgències durant les nits i els caps de setmana. Abans d'aquest etapa, també va treballar un any a Urgències del mateix centre hospitalari. Això va ser entre el 2014 i el 2015, quan se'l va contractar com a "personal temporal de reforç". Durant aquesta etapa, segons va confirmar la Fundació Salut Empordà, atenia casos "banals" de baixa complexitat.

Segons va transcendir en el moment de la seva detenció, Yeste hauria estudiat, com a mínim, fins a quart curs de Medicina i va exercir com a professor a la facultat de Fisioteràpia de València, també de manera irregular. Se sospita que hauria falsificat el seu expedient acadèmic per obtenir de manera fraudulenta el títol de Medicina, emès pel Ministeri d'Educació.

La causa està pendent que es fixi data per al judici.