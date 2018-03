Marta Felip, investigada per per un delicte de desobediència per l'1-O

El Jutjat d'Instrucció Número 6 de Figueres ha obert diligències prèvies a l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, per un presumpte delicte de desobediència per l'1-O. Felip ha rebut la notificació aquest matí i es converteix així en la primera representant municipal de la comarca a qui s'obren diligències d'ofici per aquest la celebració del referèndum a la ciutat.

La setmana passada la de Roses, Montse Mindan, va ser citada als jutjats de la ciutat per aquest mateix cas arran de la denúncia d'un veí del municipi. Una cinquantena de batlles van donar-li suport en una marxa que va sortir del Consell Comarcal fins a les dependències judicials. També s'hi van acostar veïns i regidors de diverses poblacions. Mindan, però, es va acollir al seu dret a no declarar.