Bloqueig a la frontera per dos accidents amb diversos camions

La circulació aquest dimarts a la tarda a La Jonquera ha esat complicada. Dos accidents de trànsit amb diversos camions implicats va olbigar a tallar l'autopista AP-7 en dos punts de la frontera, la qual cosa va provocar cues vint quilòmetres en ambdós sentits entre Espanya i França.

El primer sinistre es va produir al Pertús pels volts d´un quart de tres de la tarda a l´alçada del quilòmetre 0,2 ja en territori francès, a l´A-9. En un vídeo publicat pel diari francès L´Indépendant s´hi poden contar fins a quatre els camions implicats en el xoc en sentit França. El vehicles van quedar creuats a la via, en una àrea de només dos carrils per sentit.

A les cinc de la tarda ja s´havia aconseguit retirar tres dels quatre camions accidentats. L´AP-7 va estar tallada unes tres hores, des de poc després d´un quart de tres de la tarda fins les cinc.

En aquest vídeo difós per Anti-radar Catalunya es pot veure el punt de l'accident i les retencions que ha provocat

Es van activar els serveis d´emergències d´ambdós costats de frontera, però finalment al lloc de l´accident només hi van actuar els serveis francesos. Els Mossos d´Esquadra van gestionar el trànsit a la Jonquera en una tarda de difícil circulació.



Segon accident a Agullana

A més, poc després de les tres de la tarda, es va produir un altre accident amb un camió implicat també a l´autopista a l´alçada d´Agullana, segons va informar el Servei Català de Trànsit, que feia elevar fins a cinc els camions accidentats ahir a la tarda a la frontera. En aquest altre cas la circulació també es va veure afectada en sentit França i es van haver de tallar dos carrils de l´AP-7 en sentit nord que va accentuar encara més la congestióes van tallar els dos carrils en sentit nord.



Carrils i accessos tallats

L´accés a l´autopista a la Jonquera en sentit nord estava tallat a causa dels dos accidents a la frontera. Es van fer desviaments en direcció França per la sortida 2 de l´autopista per enllaçar amb l´N-II que també va registrar cues de quatre quilòmetres a la Jonquera. Però els vehicles que es dirigien cap a França i que no podien circular per l´autopista es trobaven amb una N-II col·lapsada per l´efecte embut, una situació que va generar quatre quilòmetres de retencions a la carretera nacional.Poc després de dos quarts de cinc de la tarda es va reobrir un dels carrils tallats al trànsit, malgrat que les retencions van continuar. A aquella hora hi havia 11 quilòmetres de en territori francès i sentit Espanya i 10 quilòmetres sentit nord.