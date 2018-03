Llum verd al conveni amb Las Vegas

Tal com estava previst, la Junta de Govern celebrada ahir a Figueres va donar compte del decret d'alcaldia del 28 de febrer i pel qual es va aprovar el conveni de col·labora entre l'Ajuntament i Propostes Visuals SL, que gestiona Ventura Pons.

El document estableix que el consistori aportarà 350.000 euros per finançar part de l'1,7 milions que hauran costat les obres de rehabilitació de l'antic cinema. No s'hi ha inclòs ni l'opció de compra ni els usos que podrà fer l'Ajuntament de l'espai. Es tractaria, doncs de tres convenis diferenciats, en dos dels quals encara s'està treballant.

De fet, en l'últim ple, el PSC havia presentat una moció en què demanaven que es convoqués una audiència pública per presentar el conveni de col·laboració, però el document no es va arribar a debatre. El seu portaveu, Pere Casellas, ha reaccionat durament en saber-se que el conveni ja s'havia aprovat per decret sense presentar-lo ni als ciutadans ni a l'oposició.

Casellas ha carregat contra el govern perquè «les coses no es facin públiques, que es tramitin amb nocturnitat i traïdoria» i hi afegeix que el govern s'havia compromès «a fer-nos arribar el conveni abans de signar-lo».

Fonts municipals, però, recorden que l'aportació dels 350.000 ja es va aprovar en el plenari. El passat mes de novembre es va donar llum verda a una reserva de 200.000 euros i els 150.000 restants s'han inclòs en els pressupostos del 2018, que es van aprovar amb majoria absoluta.

Els socialistes han sigut des d'un inici crítics amb la inversió de fons públics en un projecte privat, mentre que l'alcaldessa Marta Felip ha defensat la col·laboració del consistori en la recuperació de l'emblemàtic edifici i del qual l'Ajuntament podrà fer-ne us.



Acústica fins al 2020

La Junta de Govern també va aprovar la proposta referent al conveni de col·laboració amb Pasqual Arts Music SLU per a l'organització del Festival Acústica i Acústiqueta entre el 2018 i el 2020. Així, l'esdeveniment podria tenir garantida la permanència a la ciutat durant tres anys més.

La minoria del govern municipal va fer trontollar la continuïtat del Festival Acústica a Figueres, que l'any passat es va celebrar entre el 31 d'agosti el 3 de setembre. La programació se'n va ressentir perquè davant la incertesa en la signatura del conveni, que no es va fer fins el juny, no es van poder signar contractes amb alguns artistes.

La convocatòria d'un concurs públic és un altre front que haurà d'encarar el govern. Ja el juny del 2017 asseguraven tenir les bases del concurs elaborades però no les havien tirat endavant perquè hi veien dubtes. « S'estableix que el promotor ha de concretar la programació pels quatre anys i això és inviable», deia Felip.