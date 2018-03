Un estudi revela que l'Escala té 272 pisos buits des de fa més de dos anys

Un estudi encarregat per l´Ajuntament de l´Escala detecta que dels 15.000 habitatges que hi ha a la població, 272 estan buits des de fa més de dos anys. L´equip de govern posarà en marxa un paquet de mesures per a mobilitzar els pisos buits per a destinar-los a lloguer social.

L´any passat es va encarregar a la Fundació Ser.Gi l´estudi per tal d´identificar el volum d´habitatges que hi ha a la població que estan buits amb l´objectiu que es puguin incorporar al mercat del lloguer assequible.

Segons les dades facilitades, els 272 són habitatges «desocupats permanentment, sense causa justificada, per un termini de més de dos anys».

D´aquests, les dades han revelat que 80 habitatges estan en mans de bancs i grans tenidors. Hi ha 47 immobles que han estat ocupats irregularment. Dels 192 habitatges buits en mans de particulars, només una vintena de propietaris censats a l´Escala.

Del total, no tots es poden incorporar immediatament al mercat, especialment perquè requereixen rehabilitacions.

L'objectiu municipal és donar les màximes facilitats possibles per tal que s'incrementi la borsa d'habitatges disponibles per a lloguer per a persones i famílies que es troben en risc d'exclusió social. Entre el paquet de mesures previstes de cara als propietaris hi ha el de subvencionar el 100% de l'Impost de Béns Immobles i de la taxa d'escombraries, la contractació d'una assegurança multirisc durant el període de lloguer, garanties de pagament i assessorament, seguiment i mediació entre les parts, segons es va informar ahir.

A més, ha iniciat el procés per a contractar un tècnic d´habitatge i obrir l´Oficina de l´Habitatge, com a punt d´informació i assessorament als ciutadans. Ha de servir també com a eina de planificació i impuls de les polítiques d´habitatge.