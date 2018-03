El Patronat impulsa el turisme astronòmic a les comarques gironines

El primer parc internacional de Cel Fosc s'ha convertit en un nou atractiu de les comarques gironines. Aquest espai, ubicat a Albanyà (Alt Empordà), inclou uns 90 quilòmetres de bosc amb escassa contaminació lumínica. L'Observatori Astronòmic d'Albanyà és el primer del món que aconsegueix les dues distincions de cel fosc que atorguen diferents organismes. L'Observatori neix lligat al càmping Bassegoda Park però ara s'emancipa i treballa per atreure nous públics. L'equipament compta amb el telescopi més potent de la demarcació i el mes que ve estrenarà millores com unes grades calefactades. Fins ara, han fet 200 sessions del que han batejat com a 'xous astronòmics'. Aquest producte de turisme astronòmic ha de servir per potenciar l'oci natural nocturn i desestacionalitzar la temporada. L'any passat, turistes de Xina o Japó han vingut expressament a l'Empordà per gaudir de l'experiència "de fusionar-se amb l'univers", tal i com l'anomena un dels seus impulsors, Pere Guerra.