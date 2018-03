Recuperen el pis perquè no se'ls va notificar l'adjudicació al banc

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció Número 4 de Figueres ha donat la raó a un matrimoni de la ciutat anul·lant una execució hipotecària a través de la qual el banc s'havia quedat casa sense seva que se'ls hagués notificat el procediment correctament. La parella es va assabentar de la situació dos anys després, quan van rebre l'ordre de desnonament.

Segons ha explicat l'advocat del matrimoni, Ferran Teva, el jutjat va intentar una notificació al domicili però, com que no els van trobar, es va optar per la via dels edictes. Una via, remarca la jutgessa, que només s'ha d'utilitzar quan s'han esgotat totes les altres. Per tot plegat, el jutjat admet la petició de nul·litat del lletrat de la parella perquè considera que els va deixar en una situació «d'indefensió» i acorda «retrocedir les actuacions» fins a al moment previ a l'execució. Això implica que la parella recuperarà la propietat de l'immoble i disposaran d'un nou termini per evitar que l'execució es produeixi.



294.000 euros d'hipoteca

Els fets es remunten a l'any 2014 quan el banc Santander que els va concedir una hipoteca per valor de 294.000 euros els va demandar per impagament. Segons l'advocat devien només cinc quotes que sumaven un import de 1.500 euros. A la demanda, el banc presentava una execució hipotecària per quedar-se amb l'habitatge.El jutjat van intentar una notificació personal però la parella, de 58 anys, no es trobava al domicili en aquell moment i es va optar per la via dels edictes sense prèviament esgotar totes les vies.

Dos anys després que es fes el procediment d'execució i quan el pis ja estava a nom del banc, la parella va rebre la notificació de desnonament. Per defensar-se, es van posar en contacte amb el bufet Teva Mont Advocats, que va demanar que s'anul·lés el procediment perquè no s'havia tramitat correctament a la parella.



Evitar que els facin fora

Ara, la interlocutòria judicial els ha donat la raó i permetrà que es restauri la situació inicial per tal que el matrimoni pugui evitar que es faci l'execució. Segons ha explicat l'advocat, la intenció és ara aconseguir que s'arxivi l'execució, que el banc només pugui reclamar als seus clients les quotes impagades i evitar així el desnonament. «El 100% de les escriptures tenen una clàusula de venciment anticipat que faculta als bancs a sol·licitar la totalitat del deute hipotecari encara només s'hagin fet alguns impagaments», explica.