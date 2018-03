Un any i mig sense llum i aigua a Figueres

«Els gats em van salvar de morir en un incendi». Les espelmes de la taula de la cuina eren l'única font de llum al pis de qui anomenarem Maria, una veïna de Figueres que prefereix mantenir l'anonimat. Els intensos miols dels dos animals la van alertar que succeïa quelcom fora de l'habitual i en dirigir-se a la cuina es va trobar amb la flama que continuava consumint les espelmes. Se n'havia anat a dormir sense apargar-les. Un descuit fruit d'un any i mig sense llum, gas ni aigua que podria haver acabat en tragèdia. Una història que ara explica com anècdota però que amaga una crua realitat.

El cas de la Maria és un exemple més de la situació d'emergència social en què Figueres està immers i de les peripècies per aconseguir un pis de lloguer social. «L'aigua la vaig a buscar amb garrafes en fonts públiques» i, pel que fa a la llum, s'espavila amb les espelmes. Prop d'un 30% dels figuerencs viuen en una llar on no poden pagar els serveis bàsics o mantenir l'habitatge a una temperatura adequada.

Però quan finalment el telèfon de la Maria va sonar i a l'altra costat Serveis Socials li adjudicava un habitatge, l'alegria va durar poc. Una segona trucada l'informava que el pis havia estat ocupat il·legalment. Es tracta d'un dels habitatges de protecció oficial de la plaça Joan Tutau, segons va confirmar la Taula Energètica i de l'Habitatge. El rellotge tornava a córrer i continuava sumant dies sense els subministraments bàsics.

El desembre passat l'Ajuntament i l'Agència de l'Habitatge van recuperar 9 dels 11 pisos ocupats, entre els quals hi hauria, segons l'entitat, el de la Maria. L'espera s'allarga. Busquen la clau de la porta antiocupació i, un cop l'han localitzada, s'hi han de fer obres.



El pedaç de les pensions

En resposta a casos com els de la Maria, un grup de figuerencs es continuen mobilitzant per denunciar casos d'emergència social a la ciutat. La Taula Energètica de l'Habitatge i la PAH es van concentrar aquesta setmana a la seu de Serveis Socials de Figueres en favor de dos casos d'extrema pobresa: el d'una altra dona que anomenarem Cristina i el de la Maria. «Cada cas que ens arriba és pitjor que l'anterior», diuen des de la Taula Energètica.

Es fa difícil, però, fer comparacions entre casos. El de la Cristina, de 60 anys, és tant o més esfereïdor. Va ser desnonada i viu en una pensió finançada per l'Ajuntament de Figueres mentre rep tractament després de recaure en una greu malaltia. La ciutat no disposa de suficients pisos per fer front a l'emergència social i són un pedaç temporal al problema. «Ha de menjar fora i buscar una bugaderia per rentar la roba», explica la Rosa Maria Chia, membre de la Taula. L'entitat va moure fils i la Generalitat va acceptar que se li apliqués el programa 60/40, pel qual les administracions recorren al mercat privat de lloguer de pisos i la Generalitat abona el 60% del preu i l'ajuntament, el 40%. A Figueres no s'ha arribat a aplicar.

«El cost d'una pensió, encara que sigui d'una habitació individual, comporta una despesa superior que finançar el 40% d'un pis», insisteix Chia, a més de permetre viure «amb una millor dignitat i comoditat».

La concentració de la Taula, però, es va dissoldre amb una de freda i una de calenta. La Maria espera el pis amb el neguit que el proper 16 de març ha d'abandonar el seu habitatge actual i sabent que, amb dos gats, no pot ser reallotjada en una pensió. Amb la mediació de l'entitat, Serveis Socials li ha ofert la possibilitat de traslladar-s'hi abans malgrat que el servei d'electricitat no estarà donat d'alta fins d'aquí a unes dues setmanes. «He viscut un any i mig sense serveis, podré estar deu dies més només sense llum», diu la Maria. Per al cas de la Cristina, no s'ha aconseguit cap solució malgrat trobar-se greument malalta i haurà de continuar vivint a l'habitació de la pensió.

L'Ajuntament disposa d'una cinquantena de pisos destinats a persones que no poden pagar el lloguer a preu de mercat.