Enxampats portant 650 grams de metamfetamina oculta al cotxe

La Guàrdia Civil ha interceptat aquesta setmana 650 grams de metamfetamina a la Jonquera.

Es tracta d´una droga de disseny que feia temps que no es detectava a la frontera i que entre les més conegudes hi ha l´speed. La droga anava oculta en un doble fons d´un vehicle.

Els agents han detingut els l´ocupant del vehicle que anava amb el cotxe cap a França.

Els fets es remunten a dimecres pels volts de les tres de la matinada, quan els agents de la Jonquera van veure un vehicle que es drigia cap a França i el van aturar.

Els policies van observar que una part del maleter podria estar manipulat i després d´un inspecció minuciosa, van descobrir un doble fons del cotxe hi havia una bossa. En comprovar què contenia van veure que hi havia una substància estupefaent que va donar positiu en la prova de narcotest com a metamfetamina. Un cop extreta de l´embolcall va donar 650 grams.

Davant les evidències, els agents de la Guàrdia Civil van detenir R.U, de nacionalitat italiana i 40 anys. El delinqüent va quedar arrestat per un presumpte delicte contra el tràfic de drogues.



Gairebé mig quilo d´haixix

En una altra actuació, aquesta vegada el dimarts cap a la una de la matinada, agents de la Guàrdia Civil de la Secció Fiscal de la Jonquera van identificar els ocupants d´un vehicle amb matrícula italiana que circulava direcció França.

En inspeccionar l´automòbil van descobrir en un buit del seient del darrere un total de quatre paquets embolicats en cel·lofana que contenien una substància que va donar positiu en haixix, amb un pes total de 450 grams.

Els ocupants del vehicle, un de nacionalitat italiana i l´altre, de moldava, van ser detinguts, per un suposat delicte contra la salut pública. Les diligències instruïdes, juntament amb els detinguts fets per la Guàrdia Civil a la Jonquera i la droga comissada van passar a mans del jutge de guàrdia de Figueres.