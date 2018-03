Figueres tanca un conveni de tres anys amb l'Acústica

El certamen, que va reunir 100.000 espectadors l'any passat, va generar l'any passat un impacte econòmic de 2,3 MEUR

L'Ajuntament de Figueres i el Festival Acústica han signat un conveni de tres anys per "blindar" el certamen i garantir que es continuï celebrant a la ciutat. L'acord és fruit del Pla Estratègic aprovar recentment pel consistori i que estableix quines han de ser les apostes culturals i les subvencions que se'ls atorgaran a tres anys vista.

El document posa punt i final a la incertesa que generava la possibilitat que es convoqués un concurs públic per definir quins festivals s'havien de programar i també en beneficiarà d'altres, com el Festival Còmic o l'Agitart. També dona "estabilitat" al promotor, Xavi Pascual, per fer les contractacions dels artistes i programar un dels establiments més destacats del panorama musical del país.

També un dels més "rendibles" de Figueres. I és que, segons l'estudi realitzat en el marc de la darrera edició, va generar un impacte econòmic de 2,3 MEUR, 1,6 dels quals van repercutir directament a la ciutat. El festival, que també inclou l'Acustiqueta per a nens, va reunir 100.000 espectadors l'any passat.

Text