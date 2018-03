Roses tindrà aquest estiu un canal públic a Santa Margarida per a «windsurf» i vela

La zona de Santa Margarida on hi haurà el canal de sortida públic.

La zona de Santa Margarida on hi haurà el canal de sortida públic. gerard blanché

Les platges de Santa Margarida recuperaran l'activitat d'esports de vela que es va restringir l'any passat amb les crítiques i protestes de certs sectors. Tal com es va comprometre l'Ajuntament amb els veïns, el Pla d'Usos incorpora aquest any la creació d'un canal públic per a la pràctica d'esports de vela com el windsurf. A més, per aquest any hi haurà activitats nàutiques familiars, com caiac i patins, que disposaran d'altres canals de sortida. Pel que fa a les taquilles per a transports de viatgers, n'hi haurà cinc.

L'ajuntament ha tramitat la modificació del Pla d'Usos de les platges per Junta de Govern i el Concurs de les activitats.

L'alcaldessa, Montse Mindan –a petició dels regidors d'ERC, Joan Plana, i d'Unió, Josep Antoni Valdera–, va concretar al darrer ple municipal que es disposarà de més d'un canal.

El principal serà el públic perquè «tots els que facin windsurf o esports de vela puguin entrar o sortir». Se situarà a la zona davant de l'aparcament de Santa Margarida, a l'altura aproximadament de l'hotel Marítim, va indicar. Mindan va informar que «el canal necessita molts metres perquè els que practiquen puguin entrar i sortir».

A més, el Pla d'Usos preveu activitats a la platja més d'oci familiar. El regidor Fèlix Llorens va informar que estudis realitzats indiquen que es demanen «activitats nàutiques per a tota la família, que no requerís una preparació tècnica o específica, més oci que esport». Per això es preveuen activitats de caiac, pàdel o patins de mar. Cada activitat requereix una via de sortida al mar.



Protestes del sector turístic

Amb l'adequació del canal públic per als practicants d'esports de vela, l'Ajuntament compleix amb el compromís adquirit l'any passat amb empresaris turístics i veïns de Santa Margarida.

L'Ajuntament va modificar el Pla d'Usos de Platges eliminant l'activitat de windsurf, entre altres, de la platja de Santa Margarida. Es va aprovar per Junta de Govern.

L'oposició en bloc (ERC, PSC, PP, Cs i UMdC), que es va veure sorpresa per la mesura, va reprovar la decisió municipal que deixava aquest sector sense cap punt per practicar aquests esports. Malgrat les queixes i protestes, la mesura es va matenir.

El que es va acordar va ser la creació d'un canal públic perquè es pogués practicar. Es va decidir al juny, va dir Mindan, i es va fer la petició pertinent a Capitania Marítima, que no va respondre fins al mes d'agost «i sense aquesta resposta no podiem ubicar el canal».

Pel que fa a les taquilles per vendre tiquets per als vaixells turístics, n'hi haurà cinc situades al passeig.