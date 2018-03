Acústica es queda tres anys més a Figueres

El Festival Acústica té garantida la seva continuïtat a Figueres fins al 2020. L'Ajuntament i Promo Arts Music han arribat a un acord per «blindar» el festival a la ciutat els propers tres anys. El consistori aparca, així, la proposta de convocar un concurs públic i que el promotor del festival no veia amb bons ulls.

Així, l'Acústica es quedarà a Figueres, si més no, en els propers tres anys. El conveni que van signar ahir ambdues parts preveu una subvenció anual de 240.000 euros i s'assegura la continuïtat del certamen a la capital de l'Alt Empordà. «Aturem la rumorologia que Acústica se'n va de Figueres i que la ciutat ho perd tot», va dir el promotor Xavier Pascual.

L'Ajuntament tenia previst convocar un concurs públic i que substituís els convenis plurianuals que comptaven amb informes negatius del secretari municipal. Finalment, el consistori ha trobat la solució en el Pla Estratègic de Subvencions aprovat el mes de novembre i on s'estableixen els esdeveniments clau i els seus corresponents ajuts. «Quin sentit té que, si volem l'Acústica, fem veure que fem un concurs?», es preguntava l'alcaldessa Marta Felip.

Quan eren a punt de treure les bases del concurs, Felip va explicar que van aturar el procés per fer una fórmula «amb sentit» i buscar jurídicament solucions per trobar altres vies. De fet, arran de la situació viscuda l'any passat, en què no es va signar el conveni fins al juny, els promotors havien ideat un «pla B», que no ha concretat, però que la intenció era continuar a Figueres.

El Pla Estratègic també permetrà signar convenis, segons ha manifestat l'alcaldessa, amb altres esdeveniments estratègics de la ciutat com el Festival del Còmic i l'Agitart. La fórmula dona «estabilitat» i «garanties» als promotors, va assegurar Pascual.

L'Acústica ja té els primers noms contractats, tot i que encara no els han fet públics. A més, mantindran el tercer espai que es va afegir l'any passat a la plaça de la Palmera i que es vol mantenir aquest any per tal «d'esponjar» el públic i evitar aglomeracions.



L'edició més exitosa

El festival de l'any passat va deixar un impacte econòmic a Figueres de 2,3 milions d'euros, amb 100.000 espectadors i va crear 43 llocs de treball dircte, segons l'estudi d'impacte econòmic encarregat. De l'informe se'n desprèn que l'edició del 2017 va ser la més exitosa de la història del festival i que va generar un impacte econòmic de 2,3 milions d'euros, dels quals un 1,6 milions van repercutir directament en la ciutat. Es calcula que els assistents van gastar una mitjana de 32 euros. L'alcaldessa va insistir que l'Acústica ja és referent arreu de Cataluya. De fet, Xavier Pascual va assenyalar que l'Anuari de la Música els posiciona com el tercer festival més important de Catalunya pel que fa a poder de convocatòria, només superat pel Primavera Sound i el Sónar. També és el segon festival de Catalunya amb l'aposta més alta pel que fa a artistes emergents i comparteix posició a l'apartat de festivals que més artistes catalans programen. Unes dades que, tal com va insistir Pascual, l'avalen i ha sigut escollit com a «Festival estratègic».