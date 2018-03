Figueres tanca la capitalitat de la Sardana amb la inauguració d'un monument i una producció teatral pròpia

La sardana que s´ha fet just al voltant del monument de la Sardana aquest diumenge

Figueres ha deixat de ser la capital de la Sardana. Des de que va rebre aquesta distinció ara fa just un any la ciutat ha celebrat multitud d'actes coincidint amb el bicentenari del naixement del sardanista local, Pep Ventura. La jornada ha servit per descobrir un monument que recordarà la capitalitat que Figueres ha ostentat durant el 2017.

Tot plegat en una gran festa popular que ha comptat amb una gran cercavila pels carrers de la ciutat i que ha congregat multitud de veïns i curiosos. L'últim acte ha estat l'estrena d'un espectacle teatral al voltant de la sardana i que ha comptat amb la col·laboració de més de 60 músics de Figueres, Torroella de Montgrí (Baix Empordà) i Perpinyà. Tots ells sota la batuta pel compositor Jordi Molina, que ha reconegut que poder dirigir l'orquestra ha estat "un repte", i ha concretat que han necessitat més de dos mesos de feina.

Molina ha explicat que les peces de l'espectacle són de Pep Ventura amb arranjaments nous. El compositor ha reconegut que "no ha estat fàcil" ja que ha hagut de treballar amb músics en formació, però ha destacat que l'experiència ha estat "enriquidora". "Poder transmetre coneixements de qui era Pep Ventura i que toquin les seves sardanes, és molt gratificant", assenyala Molina.

A la festa de cloenda s'han pogut veure diferents balladors amb vestits d'època, petits que s'inicien en la dansa, i colles professionals que han fet una demostració al voltant del monument, que simula una sardana. També hi han participat altres entitats de Figueres entre ells els Gegants de la ciutat, o el grup de bastoners que han fet diversos balls.

La setmana vinent serà la capital de la Conca de Barberà, Montblanc, qui prengui el relleu de Figueres com a punt neuràlgic de la dansa catalana. Entre les moltes activitats que hi ha previstes durant el 2018, la més significativa és fer una gran sardana que envolti els 1.402 metres de muralla de la ciutat. Per això, l'ajuntament de Montblanc ja ha fet una crida als veïns a sumar-se a aquesta iniciativa prevista pel juliol.