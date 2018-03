Vigilància 24 hores contra els «top manta»

Els venedors del top manta del passeig de Santa Margarida de Roses estaran controlats les 24 hores del dia aquest estiu. Aquesta és una de les principals mesures que ha posat en marxa l'Ajuntament per intentar erradicar la presència de venedors ambulants il·legals. També està previst contractar guàrdies jurats que, juntament amb la Policia Local, controlaran la zona i actuaran si és necessari. L'Ajuntament es va reunir divendres amb els veïns i comerciants de Santa Margarida per explicar-los com s'abordarà aquest estiu la problemàtica.

Els venedors es concentren majoritàriament durant la temporada turística, tot i que de forma esporàdica també n'apareixen la resta de l'any. La Policia Local pot veure al moment quan es col·loquen els manters al passeig. En el moment que els detecten, s'hi desplacen i actuen. El regidor de Seguretat, Joan Fernández, explicava al darrer ple municipal a petició de l'oposició que «el poc que tenim ara ho estem mirant de retirar cada dia» i les càmeres són una ajuda.



Més policies i guàrdies jurats

La videovigilància és la nova eina amb la que es lluitarà aquest estiu contra una activitat que perjudica els negocis, sobretot de Santa Margarida. Però n'hi haurà més. Per a la propera temporada turística s'espera disposar de deu policies i sis guàrdies jurats que faran vigilància. Un canvi a la llei permetrà que, malgrat no siguin policies, els agents puguin actuar al passeig.

Fernández espera que això permeti tenir policies i guàrdies passejant per la zona durant tota la franja horària en què hi ha manters.

Des de l'Associació de Comerciants i Veïns de Santa Margarida, el president, Ricardo Moraes, ha explicat que l'Ajuntament i representants policials els han explicat les noves mesures. El president diu que no se li va permetre assistir a la reunió i que ho van fer altres membres de l'associació. Demà, els veïns es reuniran per valorar la situació. D'entrada, no creuen que les mesures ajudin gaire a aturar els manters, els quals fins ara s'ha vist que la presència policial no els dissuadeix de vendre. També van aportar altres idees per generar-los molèsties i evitar que parin. Pel que fa a les càmeres, creuen que sí que podran ser efectives en relació amb altres problemes, com ara la venda de droga al carrer.



Fins a 500 manters

Roses és una de les poblacions de la Costa Brava més afectades per la presència massiva de venedors ambulants il·legals que es concentren en un mateix espai.

El passeig de Santa Margarida, amb més d'un quilòmetre de llargada i milers de turistes que hi passegen, n'atrau centenars cada any. Se n'han arribat a comptabilitzar fins a gairebé mig miler. El punt culminant es dona entre el 15 de juliol i el 15 d'agost.

Fins ara, la pressió policial ha servit per fer centenars de comisos i s'han destruït tonelades de productes, però els manters tornen cada any i incorporen noves formes d'organitzar-se.



Concentrats al passeig

La venda es concentra al passeig, on no només se situen els venedors a peu de platja sinó que compten amb persones que controlen els accessos per si arriba la policia, tal com va poder comprovar Diari de Girona l'estiu passat.

Des de l'Associació de Comerciants de la urbanització, a més, van denunciar que lloguen habitatges a primera línia de mar per organtizar-se millor durant tot l'estiu. La pressió policial ha deixat tenses escenes cada any i enfrontaments. Fins l'any passat, les actuacions es feien per part de la Policia Local, però també hi participaven Mossos i Guàrdia Civil.

El 2017, el control el va realitzar únicament la Policia Local, que va patir episodis diversos d'enfrontaments amb els manters. L'Associació va difondre un vídeo que va tenir milers de reproduccions en el que els manters feien retrocedir i marxar els agents en un tens enfrontament.