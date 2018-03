Detecten nou pisos amb frau elèctric a la Jonquera

Els Mossos d'Esquadra van detenir el dia 9 de març a la Jonquera una dona de 19 anys i de nacionalitat francesa, sense domicili conegut, com a presumpte autora d´un delicte de robatori amb violència.

En data 8 de març, els mossos van observar que quatre blocs de pisos de la població de la Jonquera tenien els comptadors de la llum manipulats. Arran aquest fet, els mossos van realitzar un dispositiu conjuntament amb operaris del subministrament elèctric per localitzar els possibles fraus elèctrics que hi poguessin haver en aquella comunitat de veïns i la dels voltants. En total es van localitzar 9 pisos i un aparcament amb la llum manipulada i que realitzaven un ús fraudulent de fluid elèctric.

Mentre els agents feien el dispositiu han observat com en un edifici que tenia els pisos amb les portes tapiades hi havia moviment de persones. Per tal de fer les comprovacions pertinents, la policia va accedir pel teulat del bloc de pisos i va trobar una parella a l´interior.

En la identificació, els agents van constatar que la dona tenia una ordre de detenció pendent d´un jutjat penal de Barcelona per un robatori pendent i la van detenir.

La detinguda, amb antecedents, va passar el dia 9 de març a disposició del jutjat d´instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual va decretar el seu ingrés a presó.