Figueres pressiona perquè Endesa garanteixi la llum al sector oest

La sobrecàrrega del fluid elèctric del sector oest de Figueres genera innombrables maldecaps als veïns del sector oest, sobretot al barri del Culubret. A l´altra banda del frau elèctric hi ha les llars que paguen el subministrament, però que tot i això es queden sense llum.

En resposta a aquest problema, l´Ajuntament de Figueres ha enviat un requeriment al Departament d´Indústria i Energia per tal que insti la companyia Endesa a garantir el subministrament al barri. «Que soterrin la línia o garanteixin la llum, però la situació no pot continuar així», indica l´alcaldessa Marta Felip.

Per això, l´Ajuntament ha posat en coneixement de la Generalitat «els incompliments que està realitzant la companyia elèctrica» per tal que l´insti a acabar amb els talls de llum i a garantir l´electricitat al barri.

Fins ara, l´estratègia s´ha centrat a establir un protocol d´actuacions per acabar amb aquest problema, que s´arrossega des de fa temps. Els talls s´han repetit últimament i han generat altra vegada malestar entre els veïns.

Per la seva banda, la companyia assenyala les connexions il·legals de llum o bé la sobrecàrrega dels comptadors (amb una potència contractada inferior a la que es consumeix) com les causes més probables dels continus talls.

Una possible solució seria sobredimensionar la xarxa per tal que la sobrecàrrega en el fluid elèctric no provoqués els talls de llum, però Endesa reconeix que si augmenten la xarxa, també incrementarà el frau.

De fet, la xarxa ja està sobredimensionada per atendre els increments puntuals de la mateixa, però en el cas del frau elèctric sobrepassa les previsions i provoca incidències.



Continuar amb les inspeccions

Endesa veu com a única solució les inspeccions conjuntes amb la Guàrdia Urbana per intentar «mitigar al màxim possible el frau» i fer campanyes per aconseguir evitar-lo i destapar-lo.

De fet, ja fa temps que es porten a terme controls de frau elèctric en aquest sector. El problema dels talls de llum va començar el 2015 al Culubret i al Bon Pastor i va generar les queixes dels veïns que gairebé diàriament es quedaven durant una estona sense llum. Des d´aleshores s´han fet diverses inspecccions que han posat al descobert nombroses plantacions de marihuana.

L´últim dispositiu contra el frau elèctric va detectar tretze comptadors de llum i nou d´aigua punxats, que se sumen als consums «industrials» ja detectats al desembre.

El problema, però, no és exclusiu de Figueres. Els veïns dels barris de Vila-roja i Font de la Pólvora, al sector Est de Girona, també pateixen «talls de llum constants». En aquest cas, l´Ajuntament de Girona també es va reunir amb l´empresa i va elevar el cas a la Generalitat i al Síndic de Greuges perquè solucioni els problemes a les famílies que paguen els rebuts.