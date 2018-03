Un jutjat de Figueres investiga una cinquantena de persones per trucades a l'hotel que va allotjar policia espanyola

El Jutjat d'Instrucció Número 4 de Figueres ha obert diligències prèvies contra una cinquantena de persones per suposades trucades d'amenaça a l'Hotel Travé, que va allotjar diversos agents de la policia espanyola en el marc del dispositiu pel referèndum de l'1-O. Segons han explicat fonts properes al cas, la Guàrdia Civil està citant a declarar a la comandància de Girona per un presumpte delicte d'odi als titulars del número de telèfon que haurien contactat amb l'establiment entre el 21 de setembre i l'1 d'octubre. L'Associació d'Advocats Voluntaris de Girona s'ha posat a disposició dels afectats per oferir-los defensa per uns fets que consideren que "no haurien de tenir cap tipus de recorregut penal".

Segons fonts properes al cas, s'estarien investigant prop d'una cinquantena de persones. En tots els casos, es tracta dels titulars de les línies de telèfon que haurien realitzat trucades d'amenaça a l'establiment entre el 21 de setembre i l'1 d'octubre de l'any passat.

Un dels membres de l'Associació d'Advocats Voluntaris de Girona, Albert Carreras, ha explicat que han tingut coneixement de la situació i, a través de les xarxes socials, s'han posat a disposició dels afectats per oferir-los assessorament legal. "Sembla que serà un grup gran de persones que podrien ser investigades per uns fets que creiem que no haurien de tenir recorregut penal", ha remarcat.

La presència policial a l'establiment hoteler va provocar un fort rebuig a la ciutat. De fet, just l'endemà de la celebració del referèndum, la direcció va anunciar a través de les xarxes socials que faria marxar els efectius perquè estaven en "descord" amb el que va passar l'1-O. La decisió arribava el mateix dia que l'hotel de Calella (Maresme) que també allotjava un centenar d'efectius de la Guàrdia Civil optés per expulsar-los.