Mor el pilot d'un helicòpter en estavellar-se en un camp a la Catalunya Nord

Un helicòpter s'ha estavellat aquesta tarda en un camp entre Millars i Corbera de les Cabanes, a la Catalunya Nord. Segons informa el diari L'Independant, del mateix grup editor que Diari de Girona, a l'accident hi hauria mort el pilot i únic ocupant de l'aeronau utilitzada per fer tasques agrícoles.

L'impacte, en el qual només hi hauria implicat l'helicòpter, s'ha produït per causes que s'estan investigant pels volts de les quatre de la tarda i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius de la Gendarmeria i dels Bombers francesos.