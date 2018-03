Salven amb oxigen un gos a punt de morir intoxicat

Pare i filla van acabar ahir intoxicats per fum en un incendi a casa seva, a Empuriabrava. En aquest incendi va morir un gat i els Bombes gràcies a l'aplicació de l'oxigen van poder salvar un gos de la família que també va inhalar molt fum, ja que les flames van generar una gran fumerada. L'incendi es va declarar pels volts d'un quart de set del matí al carrer Byblos. Els Bombers s'hi van desplaçar amb dos vehicles perquè hi havia un foc que cremava a la planta baixa. La casa es troba al número 99 del carrer i ha cremat el sofà-llit del menjador. A causa del fum, pare i fill van acabar a l'hospital de Figueres ferits lleus pel fum. Al lloc dels fets també hi va treballar la Policia Local de Castelló d'Empúries. La investigació apunta que les flames es van originar en un endoll i es va produir un curtcircuit. El foc va afectar la planta baixa de la casa.