S'esgoten les entrades per l'estrena de "Miss Dalí" al cine Las Vegas

No han passat ni 24 hores de la posada a disposició del públic d'invitacions per a l'estrena del films «Miss Dalí», de Ventura Pons, el 6 d'abril, amb motiu de la reobertura del Cinema Las Vegas, i l'organització ja ha informat que estan exhaurides.



El divendres 6 d'abril s'inaugura el Cinema Las Vegas a les 19.00 hores amb un acte obert a tothom, i a les 20.00 hores es projecta en primícia «Miss Dalí» amb invitació i aforament limitat. La invitació era oberta a tothom, però per assistir-hi calia inscriure's prèviament a través d'un correu (invitacions@cinemeslasvegas.cat). Les inscripcions s'han desbordat, però tot i així, a partir del 7 d'abril, la pel·lícula es podrà veure amb normalitat perquè els cinemes ja estaran en funcionament.





??Entrades esgotades



— Visit Figueres (@visitfigueres) 13 de marzo de 2018