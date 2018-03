Un camió bolcat a l'AP-7 fa tallar dos carrils a Pont de Molins

Un accident de trànsit a l'AP-7 està complicant el la mobilitat a l'Alt Empordà.



Un camió ha bolcat a l'autopista per causes que es desconeixen i això ha provocat que dos dels tres carrils estiguin tallats en sentit Barcelona.



De moment es desconeix si hi ha ferits en el sinistre viari.



Els serveis d'emergències estan treballant al lloc dels fets (Bombers, SEM i Mossos d'Esquadra).





?? A l'AP-7 a Pont de Molins hi ha 2 carrils tallats ?? sud a causa d'un camió accidentat. Hi 1 km d'aturades. Prudència?? — Trànsit (@transit) 15 de març de 2018

L'accident està generant cues a la zona que arriben al quilòmetre de longitud, segons el Servei Català de Trànsit.El succés s'ha produït quan faltaven pocs minuts per la una del migdia a l'altura del quilòmetre 16,5 de l'autopista a Pont de Molins.De la cisterna no hi ha hagut fuita però sí del dipòsit de combustible a causa de l'impacte i això