Jutgen una parella de Figueres per tenir un arsenal d'armes

La secció tercera de l'Audiència de Girona jutjarà el pròxim dijous una parella de Figueres que tenia un arsenal d'armes a casa seva. La fiscalia els acusa d'un delicte de dipòsit d'armes i municions de guerra, un de tinença d'armes prohibides i un altre de tinença d'armes no reglamentades. Per tot això els demana vuit anys de presó per a cadascun d'ells, així com la prohibició de poder disposar de qualsevol tipus d'arma els onze anys següents.

Els processats - un francès de 67 anys i una portuguesa de 61 - vivien al carrer Muga de Figueres des de l'any 2002. Davant de l'incompliment del contracte i el no pagament de l'habitatge el maig del 2010 es va emetre una ordre de desnonament i un mes després es va poder entrar al pis on vivien.

Un cop dins, la propietària va localitzar-hi unes caixes que contenien una gran quantitat d'armes i municions. Els agents de la unitat territorial d'investigació de Girona també van trobar més armament a la pizzeria que regentava la parella a Roses, on els dos acusats van ser detinguts.

D'acord amb l'informe pericial, la parella tenia muntat un arsenal format per una granada, un subfusell, 2 revòlvers, 4 pistoles semiautomàtiques, 6 beines, 2 silenciadors, carregadors, peces variades i més de 300 cartutxos. Els propietaris no disposaven dels permisos reglamentaris per a cap d'aquestes armes comissades.