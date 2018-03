L'alcalde del Port de la Selva ja és el nou president de l'AMI

L'alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera, ha estat escollit aquest dijous nou president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i ha manifestat la voluntat de ''continuar treballant amb unitat i generositat per fer efectiva la república catalana''. Cervera ha admès que la ''incertesa actual pot generar por'' i que tampoc vol ser un ''màrtir ni un heroi'', però ha demanat ''coratge'' al món municipal com van fer ''milers de persones l'1-O''.

En la mateixa assemblea que Cervera ha estat escollit en substitució de Neus Lloveras, l'AMI ha aprovat la 'Declaració de Tàrrega', on posa de manifest, entre d'altres, el reconeixement a les institucions catalanes (Parlament i Govern) i als seus representants escollits democràticament pel poble de Catalunya. Carles Puigdemont ha enviat a través d'un missatge gravat ''sort'' al nou president de l'entitat, i ha agraït el ''suport'' i la confiança rebuda a través de la declaració aprovada.