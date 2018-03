L'hospital de Figueres té dificultats per captar nou talent i personal

L'hospital de Figueres necessita més metges especialistes i millorar els blocs quirúrgics. En una reunió entre la direcció del centre i diputats de Ciutadans, s'ha posat sobre la taula la realitat de l'equipament sanitari.

Ja sigui per motius laborals, econòmics o bé per la condició de l'Alt Empordà, a l'hospital de Figures «li costa retenir i captar personal», segons han confirmat des del mateix centre. L'equipament, gestionat per la Fundació Salut Empordà, necessita més inversió per tal de captar talent, millorar i «agilitzar» l'atenció als pacients. Una situació que, segons Cs, és generalitzada en els centres perifèrics i que no pateixen altres de cèntrics.

A més, malgrat que s'evita parlar de saturació de les instal·lacions «a excepció de la temporada de la grip», sí que es reconeix «l'alta ocupació» del centre sociosanitari Bernat Jaume.

Diputats i gerència de l'hospital han visitat les instal·lacions. De la trobada també es desprèn que el centre necessita «millorar el bloc quirúrgic i la tecnologia», així com «incorporar més personal» i «incrementar recursos per donar resposta a la demanda turística», tal com va manifestar ahir el diputat de Ciutadans i portaveu de Sanitat al Parlament, Jorge Soler.

D'entrada «caldria mantenir els recursos actuals», sense descartar la necessitat d'incrementar-los. «Malgrat que els punts forts de l'hospital són molts» el centre «té opcions de millorar el seu finançament», va dir. La direcció de l'hospital no va fer una petició formal a Cs sobre necessitats concretes del centre, sinó que es va tractar d'una presa de contacte per conèixer de primera mà la realitat de l'equipament.

Per la seva banda, Soler va manifestar que estaran atents als pressupostos per tal que s'hi incloguin les necessitats de l'hospital de Figueres. A més a més, el diputat de Cs per Girona, Jean Castel, va reclamar un pla territorial sanitari que visualitzi les necessitats de la província de Girona.



El 2016, l'última reforma

Fa poc més d'un any i mig des que es va fer l'última reforma a l'hospital però «encara hi ha millores per fer». Modernitzar punts concrets de l'hospital seria el següent pas i se'n desprèn la necessitat d'una ampliació que es fa «difícil». El 2010 es va inaugurar l'última ampliació del nou servei d'Urgències.

El 2016, l'hospital va finalitzar la reforma de les unitats d'hospitalització que van costar 400.000 euros de recursos propis. El projecte va reformar les tres plantes on habitualment ingressen els pacients durant l'hospitalització (àrea maternoinfantil, l'hospitalització mèdica i la quirúrgica).La intervenció es va centrar a fer més sostenible l'espai, amb il·luminació LED, la millora dels tancaments de les habitacions i afavorir el descans dels pacients. També es va renovar el sistema de comunicació entre pacient i infermers i es van canviar els colors de les parets.