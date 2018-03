La nova porta a Figueres ja pren forma

Les obres de la plaça Josep Tarradellas de Figueres avancen i, amb elles, el rentat de cara de la nova porta d'entrada a la ciutat entre la plaça El·líptica i la de l'Escorxador. Es tracta d'una nova porta d'accés per als vianants cap al centre històric de la ciutat des de l'N-260, la carretera de Llançà. Es preveu també la reurbanització de la plaça de l'Escorxador, que comportarà l'eliminació de les places d'aparcament en zona blava.

La plaça Tarradellas està potes enlaire. S'eliminen les barreres urbanístiques per fer un itinerari diagonal que conduirà directament fins la Casa Empordà, a la plaça de l'Escorxador. L'actuació, que ja ha començat, se centra a l'interior de la plaça Tarradellas però també en el seu entorn i ha d'embellir el traçat per encaminar els visitants al centre de la ciutat. Es tracta de la segona fase de les obre a la zona que preveu també ampliar les voreres, renovar els mobiliari urbà, la zona de jocs infantils, la recollida d'aigües pluvials i se substituiran els arbres en mal estat per nous exemplars.

A més, ja s'hi ha instal·lat un punt de càrrega per a vehicles elèctrics. Els treballs reprenen el fil de la primera intervenció en què es va reurbanitzar l'accés a la plaça i la implantació de la plataforma única. Serà «l'avantsala de la visita turística a Figueres» però es mantindran els usos actuals d'espai de joc i lleure del barri que s'ampliaran integrant la plaça Ernest Lluch. Les obres es van adjudicar a finals de desembre.



S'eliminaran aparcaments

En el marc del projecte d'adequació de l'itinerari de vianants, s'actuarà també a la plaça de l'Escorxador. El projecte proposa el canvi d'ús de l'espai de davant l'antic escorxador, actualment la Casa Empordà. S'eliminaran les places d'aparcament, es pavimentarà l'esplanada, se suprimiran les barreres arquitectòniques i se'n millorarà l'accessibilitat d'acord amb la normativa. De fet, la reurbanització posarà punt i final a més de quaranta anys utilitzant l'espai com aparcament des que a finals del segle XX (quan l'edifici deixa d'utilitzar-se com escorxador).

El projecte recull que la posició de les illetes, la distribució de les voreres i calçada «configura un espai on el cotxe té prioritat sobre el vianant que en molts casos no té garantida l'accessibilitat ni a la plaça ni a les cruïlles». Així, es crearà un nou passeig lliure de vehicles. Es trasplantarà el llorer i s'hi plantaran 16 exemplars nous de plàtan. Es renovarà també el subministre i es col·locarà mobiliari nou.

El 2015 es va concedir una subvenció a l'Ajuntament de 400.000 euros per al projecte de Mobilitat de Fluxos Turístics a Figueres-Casa Empordà.



L'aparcament, a concurs

Paral·lelament a la reurbanització i embelliment del traçat, l'Ajuntament finalitzarà l'arranjament del pàrquing de la carretera de Llançà. Ja s'han tret a concurs les obres corresponents al tram que va comprar l'Ajuntament.

La meitat de l'aparcament dissuasiu, que era de propietat municipal, ja s'ha urbanitzat i ara només queda pendent el tram més proper a la gasolinera de la plaça El·líptica.