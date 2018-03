Homenatge al mosso d'esquadra mort en l'atemptat d'ETA a Roses

Un centenar de persones van retre homenatge ahir a Roses al mosso Santos Santamaría, que va morir el 17 de març del 2001 en l´atemptat terrorista d´ETA a Roses. El cap de la Regió Policial dels Mossos d´Esquadra a Girona, el comissari Josep Milan, va recordar l´agent com una «gran persona que lluitava per la seguretat ciutadana» i va insistir en la col·laboració i un front comú en la lluita contra el terrorisme. Santos Santamaría és l´únic Mosso d´Esquadra que ha mort en un atemptat.

Com cada 17 de març des del 2002, se celebra l´homenatge en què hi assisteixen familiars de l´agent, però també comandaments dels Mossos d´Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil, militars, policies locals i representants polítics. Enguany amb absències.

No hi va assistir el president del Parlament i màxima autoritat electa a Catalunya, Roger Torrent, a l´espera que es formi govern. Segons el president de l´Associació de Víctimes del Terrorisme, José Vargas, Torrent va rebre la invitació però hauria declinat assistir-hi «per motius d´agenda». El departament de premsa del Parlament va confirmar que en l´agenda de Torrent no hi constava l´assistència a l´acte d´ahir al matí a Roses sense especificar si havien rebut la invitació. Malgrat els intents, Diari de Girona no ha pogut contactar amb fonts properes a Torrent ni amb el seu cap de gabinet perquè confirmessin els motius pels quals no va participar en l´homenatge. L´any passat l´acte el va presidir l´aleshores Conseller d´Interior Jordi Jané.

En canvi, sí que hi va ser present el Subdelegat del Govern espanyol, José Manuel Sánchez-Bustamante, que va actuar en representació de la Generalitat, en aplicació de l´article 155. Sánchez-Bustamante va reivindicar la memòria de les víctimes del terrorisme i va destacar que «el treball de totes les Forces i Cossos de Seguretat de l´Estat, de forma conjunta i en col·laboració, és el millor exemple de compromís amb les persones».

L´homenatge va consistir en una missa a la parròquia de Santa Maria de Roses i posteriorment una ofrena floral al monòlit on la banda terrorista ETA va col·locar un cotxe bomba amb 50 quilos d´explosius davant l´hotel Montecarlo a Santa Margarida. En els parlaments previs a l´ofrena floral, el pare de l´agent Santos Santamaría va recordar la vocació policial del seu fill. «Estic convençut que va morir fent el que més li agradava», va dir, però també va tenir unes paraules per als seus companys, que es van jugar la vida en desallotjar la zona per l´amenaça terrorista. Santos Santamaría va morir fa disset anys mentre acordonava la zona propera al cotxe bomba