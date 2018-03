El Port de la Selva reactiva un antic pou per combatre la salinització de l'aqüífer i evitar prohibir l'ús d'aigua de boca

L'Ajuntament del Port de la Selva (Alt Empordà) va haver d'aplicar el novembre restriccions d'aigua per l'elevada salinització de l'aqüífer que abasteix al municipi. Entre les mesures, que es mantenen vigents, hi ha la prohibició del reg agrícola, omplir piscines o netejar embarcacions. Aleshores, el nivell de sal que registrava era d'uns 337 mg/litre. La falta de pluges no ha fet més que empitjorar la situació i, fins fa pocs dies, el nivell se situava en els 700 mg/l, quan el límit permès abans de prohibir l'ús de boca es troba entre els 800 i 850 mg/l. Per combatre aquesta situació, el consistori ha reactivat un pou obert per la sequera del 2007, d'on extreu un 20% de l'aigua que es consumeix diàriament a la població. Això ha permès rebaixar els nivells de salinització de l'aigua fins als 600 mg/l però l'alcalde, Josep Maria Cervera, alerta que es tracta d'una mesura "provisional" i que, ara per ara, el que necessiten és que plogui. Malgrat això, ha avançat que estan treballant en buscar solucions a llarg termini. Una passaria per connectar-se al Consorci de la Costa Brava Nord i, l'altra, per implementar un sistema d'osmosi amb energia solar.

El Port de la Selva és un dels pocs municipis de la costa catalana que és autosuficient en la gestió de l'aigua. Això implica que, en períodes de sequera pateixin especialment. I és que la població es nodreix principalment d'un aqüífer que, en èpoques d'escassa pluviometria, se salinitza. Es tracta d'un problema recurrent que el passat mes de novembre va obligar a prendre les primeres mesures.

A través d'un ban, l'Ajuntament va restringir els usos d'aigua prohibint el reg agrícola, el de jardins, rentar vehicles i embarcacions i omplir piscines. La situació, lluny de millorar, ha empitjorat en els darrers mesos. Si aleshores el nivell de salinització se situava als 337 mg/l, fa només dues setmanes aquest nivell estava entre els 700 i els 750 mg/l. Una xifra molt elevada i que posa el municipi al límit d'haver de prohibir l'ús de boca (un llindar que se situa en els 800 mg/l).

Cervera ha explicat que fa un parell de setmanes van reactivar un pou que havien obert durant la sequera del 2007. Aquesta mesura els ha permès rebaixar la salinització fins als 600 mg/l. El sistema consisteix a extreure aigua no salinitzada que barregen al dipòsit i que permet treure un 20% de l'aigua que es consumeix diàriament al municipi. A hores d'ara, estan bombant amb un sistema de generadors entre deu i dotze hores diàries.

Per fer-ho més efectiu, treballen per instal·lar un dipòsit homologat a la zona que permeti bombar-ne durant més hores i així arribar a aportar entre un 35 i un 40% de l'aigua que es consumeix. Una mesura, que alhora, permetria continuar rebaixant els nivells de salinitat.

Una mesura "provisional" a les portes de l'estiu

El consistori té la mirada posada en la imminent temporada turística i la Setmana Santa. Per això, Cervera alerta que aquesta mesura és "provisional" i que no resol el problema de fons. De fet, ha dit, tot i que l'aigua continua essent potable, li consta que alguns dels habitants ja utilitzen aigua embotellada per beure perquè la de l'aixeca comença a tenir gust de sal. A més, inicialment aquest sistema de bombament els permetia extreure al voltant de 12.000 litres/hora. Aquesta xifra, però, s'ha reduït en els darrers dies fins als 9.000 litres/hora.

Buscant solucions



L'alcalde diu que necessiten que plogui amb urgència perquè, tot i que estan estudiant alternatives, totes són a llarg termini. Entre elles, hi ha la possibilitat de connectar-se a la xarxa de la Costa Brava Nord, que s'abasteix del pantà de Darnius-Boadella. En aquest sentit, Cervera diu que s'està parlant (juntament amb altres municipis de la Mar d'Amunt com Colera o Portbou) però que són "conscients" que l'estat d'aquest embassament tampoc és òptim.

Per altra banda, estan estudiant un sistema d'osmosi amb energia solar que van conèixer de la mà d'un alemany que té segona residència al municipi. Cervera ha explicat que aquest projecte s'està provant a Almeria i que volen veure quines possibilitats ofereix.

Paral·lelament, treballen amb l'empresa que gestiona l'aigua al municipi per localitzar possibles fuites que podrien agreujar la problemàtica.

L'ús d'aigua regenerada retarda les restriccions



El municipi va impulsar l'any 2015, amb el suport del Consorci Costa Brava, un projecte pioner per autoabastir-se anomenat 'DEMOWARE'. La població ja disposava des de feia temps d'una xarxa específica per reutilitzar les aigües per a usos no potables.

La principal novetat que incorpora el sistema és que permet que un cop utilitzada, torni a la depuradora, se'n separi una part que passa per uns filtres i s'enviï al dipòsit. Des d'allà i sense abocar-hi clor, es dirigeix a unes basses de filtratge construïdes artificialment que filtren l'aigua cap a l'aqüífer. Aquest procés permet que l'aigua recuperi les seves propietats minerals i es barregi amb la resta.

Aquest sistema ha ajudat, segons l'alcalde, a "retardar" l'adopció de mesures en períodes de poca pluja. Malgrat això, quan el nivell de salinització augmenta el procés s'ha d'aturar. "El sistema no permet eliminar la sal i si seguíssim infiltrant, infiltraríem aigua salada", diu Cervera.