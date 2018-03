Empresonat un reincident que va fer caure una dona en fer-li una estrebada a Figueres

El jutge ha enviat a presó un lladre reincident que va fer caure una dona per terra després de robar-li la bossa de mà d'una estrebada a Figueres. El lladre, un jove de 22 anys que viu a Llançà (Alt Empordà), no era la primera vegada que delinquia fent servir aquest mètode. Només durant aquest passat febrer, els Mossos d'Esquadra ja l'havien detingut fins a tres vegades més per fets similars. Aquest cop, però, el robatori l'ha enviat directament entre reixes. El noi va cometre l'estrebada ara fa dues setmanes al carrer Barceloneta de Figueres. Després d'abordar la víctima i fer-la anar per terra, el jove va fugir. Els Mossos d'Esquadra, però, el van poder identificar com l'autor de l'estrebada i el van aconseguir atrapar aquest passat dissabte.

El delinqüent, un jove de procedència marroquina i veí de Llançà, és un vell conegut de la policia. Només durant el mes de febrer, els Mossos d'Esquadra l'havien arrestat fins a tres vegades per cometre robatoris a vianants. En tots els casos, a Figueres.

Després de passar a disposició judicial, el lladre sortia sempre en llibertat amb càrrecs. Aquesta vegada, però, el jutge l'ha enviat a presó. El robatori que li ha suposat passar a viure entre reixes va tenir lloc el passat 8 de març. Cap a les dues del migdia, el jove va abordar una dona que passejava pel carrer Barceloneta i li va arrencar la bossa de mà d'una estrebada.

La dona va anar a parar per terra i només va poder veure com el lladre marxava corrents. Després de denunciar el robatori als Mossos d'Esquadra, la policia va començar a investigar per localitzar el lladre. Gràcies als diferents indicis, els agents van poder identificar el jove de 22 anys com l'autor de l'estrebada.

Finalment, els agents el van aconseguir detenir aquest passat dissabte a Figueres mateix. I aquest cop, el jutge va disposar-ne l'ingrés a presó.