Convoquen aturades en els trens francesos durant tres mesos

Els sindicats han convocat trenta-sis dies de vaga entre abril i juny per protestar per la reforma de l'estatut dels treballadors ferroviaris de la companyia SNCF. I els sindicats hi han respost convocant dos dies d'aturades cada cinc dies.

El primer dia de vaga serà el dimarts 3 d'abril, i a partir d'aquí se succeiran els tres mesos d'interrupcions en el servei fins el 28 de juny. Es preveu que l'afectació per l'aturada dels trens francesos traspassi les fronteres del país veí i, com ja ha passat anteriorment, repercuteixi en la connectivitat amb Figueres, Girona i Barcelona, però que també podria afectar la mobilitat dels trens internacionals. No seria el primer cop.

La Federació Nacional d'Associacions d'Usuaris de Transports (FNATUT) ha alertat de greus conseqüències pels usuaris dels trens, sobretot aquells més vulnerables com estudiants o treballadors precaris que depenen del tren.

En el cas de Catalunya, com ja ha passat anteriorment, es preveu que es vegi afectada la connexió amb França. En anteriors aturades, els trens de la línia R11 no van circular fins a Cervera, sinó que van finalitzar el recorregut a Portbou, i els trens que sortien de Madrid, aturava el a Figueres-Vilafant.



La reforma

La companyia ferroviària té un deute que s'enfila per sobre dels 45.000 milions d'euros. La reforma estableix la supressió de l'estatut del treballador ferroviari pels nous treballadors de l'SNCF, que es regirien pel dret laboral de la resta de treballadors francesos. L'estatut dels ferroviaris els permet jubilar-se deu anys abans que la resta dels treballadors (entre els 50 i els 55 anys), a més de garantir un lloc de feina vitalici.

Pels sindicats, la reforma s'encamina cap a la privatització de la companyia i si la vaga s'arriba a produir, França viurà una de les aturades més inèdites del país. Els sindicats van anunciar la mobilització divendres passat per presionar el govern de Macron.