ERC reclama al Senat millores en la línia de tren entre Portbou i Cervera

El senador gironí d´Esquerra Republicana, Jordi Martí, ha portat fins al Senat la polèmica per les interconnexions ferroviàries transfrontereres, concretament, entre Portbou i Cervera. Martí ha interpel·lat directament al ministre de Foment, Íñigo de la Serna, demanant-li si el govern estatal té previst adoptar algun tipus de mesura per tal de millorar la mobilitat en aquest tram de la xarxa ferroviària.

Martí ha recordat que la millora de l´estació portbouenca i de la connexió amb França "és una demanda, històrica i urgent, dels usuaris de la línia. Cal posar al dia les instal·lacions i millorar la coordinació entre Renfe i la SNCF per tal d´evitar que els combois internacionals, quan arriben a Portbou, tornin buits cap al seu origen", ha dit.

"Les mancances que pateix la línia, molt especialment a l´estació de Portbou, eviten que el tren pugui ser un veritable vertebrador social i, en molts casos, es fa impossible conciliar la vida laboral i familiar. Calen inversions per tal que el tren convencional que travessa els Pirineus sigui un tren modern que sigui capaç de complir amb els reptes de mobilitat que es plantegen al segle XXI", ha afegit Martí.

Per la seva banda, el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha dit que la connexió "atén a les demandes existents" però ha qualificat de "raonables" les peticions de Martí. També ha reconegut que "hi ha marge de millora" i que estan treballant amb l´operador francès "per tal de millorar la coordinació entre els dos països".