La Fragata de la Llibertat es refugia del temporal a Roses

La fragata l´Hermione es troba des d´ahir ancorada a Roses a l´espera que el temporal de mar finalitzi per continuar la seva navegació fins a la costa francesa. Coneguda com "La Fragata de la Llibertat", reprodueix l´embarcació original que l´any 1779 va transportar al marqués de La Fayette des de França als Estats Units, per ajudar els nord-americans en la seva lluita per la independència del Regne Unit.

Aquesta fragata de guerra, construïda l´any 2014 a Rochefort (França), té una eslora de 66 metres, mànega de 11,24 m, i un calat de 7,78 m. Crida l´atenció l´alçada dels seus màstils, el major del qual fa 56 metres, així com el fet que és una reproducció exacta de l´embarcació original del segle XVIII. Està equipada amb les rèpliques de 34 canons i compta amb una tripulació de 80 persones.

La seva reconstrucció l´any 2014, tingué per objectiu retre homenatge al marqués de La Fayette, considerat un símbol a França, i preservar la memòria dels fets històrics que protagonitzà, després de la ruptura consumada entre Anglaterra i els "insurgents" partidaris de la independència de les colònies angleses a Amèrica del Nord, a partir de l´estiu de 1776.

El gener de 1779, de retorn d'Amèrica on s'havia ofert voluntàriament per la causa americana, Gilbert Motier, marquès de La Fayette, un cavaller francès de 21 anys, aconseguí convèncer el rei Lluís XVI i el seu personal per proporcionar assistència militar i financera a les tropes del general Washington. El 21 de març de 1780, es va embarcar a bord de l'Hermione i va lluitar juntament amb insurgents nord-americans.