El PDeCAT de Llançà tria mantenir el pacte amb el PSC però sense cedir l'alcaldia

El PDeCAT de Llançà vol mantenir el govern amb el PSC però sense cedir-li l'alcaldia. Això és el que han votat un 69% de la quarantena de militants i afiliats que han participat aquest dimarts a l'assemblea convocada pel partit.

A l'acte hi havia un únic punt a l'ordre del dia però tres opcions sobre la taula: mantenir el pacte tal i com es va signar el gener de 2017, trencar-lo unilateralment o continuar-lo però sense cedir la vara als socialistes. La majoria dels assistents han decidit donar suport a aquesta tercera opció mentre que un 17% han votat trencar-lo completament i un 14%, mantenir-lo sense canvis.

Vila ha assegurat que avui s'ha pres una decisió "molt transcendent" que condicionarà els escenaris de futur al municipi en les properes setmanes. I és que, segons ha dit, a la pràctica l'acord signat s'ha trencat en les termes en els quals es va rubricar fa 15 mesos però la voluntat és que els socialistes continuïn al govern, "si així ho volen".

De fet, Vila ja li ha comunicat al portaveu de la formació, Francesc Guisset, i tots dos han "convingut" que si mantenen el pacte s'hauran de refer els acords "de dalt a baix". "Ell m'ha dit que també ho abordaran en una assemblea amb la militància i que prendran una decisió", ha dit l'alcalde.

El batlle ha defensat la feina feta durant el temps que han estat governant plegats i ha afirmat que han "allargat" la decisió tant com han pogut conscients, ha dit, que "s'estava fent bona feina" i "hi havia bona entesa". "La situació política la país ens portava a prendre una decisió sobretot tenint en compte que venia el moment de canviar l'alcaldia", ha dit Vila. I és que la cessió de la vara estava prevista per la primera setmana d'abril després de més d'un any a mans del PDeCAT.

En les darreres eleccions de 2015, ERC va formar govern amb el PSC i APL, sumant sis dels onze regidors que hi ha al plenari. Només un any després Vila va arribar a un acord amb el PSC per desbancar Esquerra i prendre l'alcaldia a Guillem Cusí. Vila i Guisset van presentar una moció de censura que va prosperar amb els vots dels dos partits. Aleshores, ambdues formacions van defensar la decisió al·legant que el municipi necessitava un govern "fort".



L'escenari d'un govern en minoria



Caldrà veure ara si la decisió adoptada per la militància porta al trencament definitiu del pacte i deixa el PDeCAT en minoria. El partit, que va guanyar les darreres eleccions de 2015, només té cinc dels onze regidors del consistori. ERC és la segona força amb tres regidors, el PSC en té dos i APL 1. Esquerra ja ha manifestat en les darreres setmanes que en cas que l'acord amb els socialistes no es mantingui ells descarten entrar a govern però que estarien oberts a acords puntuals.