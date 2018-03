L'Escala inicia la reparació dels danys causats pel temporal

L'Escala va començar ahir els treballs de reparació dels danys ocasionats per la darrera llevantada, amb l'objectiu que s'hagin enllestit de cara al pont de Setmana Santa.S'està actuant a la Punta i a la platja del Port d'en Perris. Més endavant s'haurà d'actuar a les platges d'Empúries on els danys també van ser importants. També es farà una actuació d'urgència a la Riba Petita, que també va resultar danyada pel temporal.

A la zona de la Punta s'han de substituir divuit de les peces de granet de coronació del mur del front marítim, que van ser aixecades pel fort temporal.

A més, es reforçaran els anclatges amb el mur de totes les peces en el tram més exposat als temporals per evitar situacions similars en noves llevantades.

Segons ha informat l'Ajuntament, també s'ha decidit rejuntar totes les peces del paviment de la punta i els ancoratges dels bancs.

Les peces noves s'han hagut d'encarregar i, per això, els treballs no han pogut començar fins aquesta setmana. Aquestes actuacions no suposaran cap sobrecost per a l'Ajuntament i han de ser assumides dins del projecte per part del'empresa adjudicatària que no va complir amb el que marcava el projecte.

D'altra banda, també s'estan fent tasques de condicionament de les platges per tal de tenir-les a punt per a aquests dies festius. Cal tenir en compte, però, que els treballs de millora de les platges i d'aportació de sorra, en cas que fos necessari, no es fan habitualment fins més a prop de l'estiu, donat que en aquesta època de l'any encara és freqüent que hi pugui haver més temporals.

Un dels punts més danyats ha estat Empúries on les plages han perdut molta sorra. A més, a la més propera a Sant Martí, del moll grec, han quedat al descobert restes arqueològiques.